Errejón renuncia al seu escó al Congrés

Íñigo Errejón cedeix a la pressió i renuncia al seu escó al Congrés dels Diputats.





El secretari d'Anàlisi Estratègica i Canvi Polític de Podem cedeix a la pressions rebudes des de diversos càrrecs de Podem després de la crisi oberta per la seva aliança amb Manuela Carmena.





Errejón renúncia a seguir sent diputat després de la crisi oberta en la formació estatge seva decisió de concórrer a les pròximes eleccions autonòmiques de Madrid com a candidat de la plataforma 'Més Madrid', impulsada per l'alcaldessa de la capital.









"Pagament molt tranquil el preu d'haver adoptat la decisió correcta", ha resumit a la sala de premsa del Congrés el confundador de Podem.





La direcció de Podem havia assenyalat la porta de sortida a Errejón des que va anunciar la seva decisió el passat dijous, però s'havia negat a emprendre cap mesura sancionadora ni d'expulsió, en considerar que "no es pot fer fora algú que ja s'ha anat" .





És a dir, la cúpula del partit morat ha defensat des del primer moment que va ser Errejón qui va prendre la decisió de deixar Podem en voler competir amb una nova plataforma i no com a candidat d'Units Podem i, per tant, qui havia d'assumir la responsabilitat de deixar el seu escó i el partit.





Quatre dies després d'esclatar la major crisi de Podem des del seu naixement fa cinc anys, Errejón ha decidit abandonar l'escó que va aconseguir com a 'número tres' de la llista que va encapçalar per Madrid el secretari general, Pablo Iglesias, en les eleccions generals de 2016 . Errejón va iniciar la legislatura com a portaveu parlamentari, però va ser rellevat per Irene Montero després de ser derrotat a l'Assemblea de Podem de 2017, coneguda com Vistalegre II.