Informe demolidor: cada any moren entre 1.210 i 1.460 persones per pseudoteràpies científiques

Les pseudoteràpies estan causant cada any entre 1.210 i 1.460 morts a Espanya, segons ha evidenciat el 'Primer informe sobre morts a causa de les pseudoteràpies a Espanya', elaborat per l'Associació per a Protegir al Malalt de Teràpies pseudocientífiques (APETP).





L'objectiu del treball ha estat realitzar una possible estimació sobre quantes persones moren cada any a Espanya com a conseqüència de l'ús d'aquestes teràpies no tenen evidència científica, si bé els autors han reconegut que les dades obtingudes no són "els reals" a causa de la falta d'estudis que valoren què està succeint amb aquest "problema" de salut pública.





"La xifra actual de morts per aquestes pràctiques a Espanya, molt possiblement, és superior a la del miler de morts. A més, el nombre d'afectats seria bastant superior, sense comptar el perjudici econòmic que suporten les persones que són enganyades, sense saber-ho, per les pseudoteràpies", han comentat els experts.





A més, el fet que el primer informe d'aquestes característiques hagi estat elaborat per la APETP, una associació sense ànim de lucre, ha d'evidenciar que "no es va a arribar a una solució al problema fins que la lluita contra aquestes pràctiques" sigui una tasca social i es converteixi en una "responsabilitat d'Estat", assumida per tots els actors polítics i socials.





De fet, al llarg del treball s'adverteix de l'"absència" d'un control de la normativa vigent per part de les autoritats sanitàries, les quals permeten l'existència d'uns 18.000 centres que "incompleixen" la llei i ofereixen pseudotractaments com "substitutius de la medicina "a pacients amb càncer o altres malalties greus.





Alhora, els experts han cridat l'atenció sobre la necessitat que les administracions abordin el paper, actiu i passiu, que estan jugant els metges i les universitats per tal d ' "evitar que aquests enganys dirigits a malalts" es duguin a terme per part d'aquestes institucions. "El compliment de les lleis sanitàries i una postura combativa per part de les autoritats sanitàries, hauran de formar part de la solució d'un problema que llança milers de morts a l'any", han insistit.





Així, al·ludint a les dades d'una enquesta realitzada per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), almenys un cinc per cent de la població espanyola reconeix que ha substituït un tractament real per una pseudoteràpia, el que implica que, "com a mínim", dos milions d'espanyols han confiat "erròniament la seva sort a una pretesa teràpia alternativa" que, però, "no té probabilitats d'èxit".





A més, i segons una enquesta del CIS, el 40 per cent de les persones accedeixen a aquestes teràpies no convencionals a través de centres que, en realitat, "incompleixen" la llei de centres i professions sanitaris, sense "cap tipus de control", i un 17,4 per cent ho fa en la pròpia casa d'un "professional" d'aquestes pràctiques.





Això vol dir que, segons els responsables de l'informe, al voltant d'un 57 per cent dels espanyols estaria arribant a pseudoteràpies "potencialment mortals" a causa de centres i persones que estarien "incomplint" la normativa vigent.





FINS 800 PACIENTS AMB CÀNCER HAN MORT PER ABANDONAR LA TERÀPIA MÈDICA





En aquest sentit, les estimacions recollides en l'informe mostren que entre 550 i 800 pacients oncològics han mort per abandonar les teràpies mèdiques o retardar l'inici de les mateixes, com la quimioteràpia, per haver fet ús d'alguna pseudoteràpia.





A més, un estudi dut a terme el 2003 va evidenciar que els malalts oncològics que fan servir les pseudoteràpies incrementen les seves possibilitats de morir un 14 per cent, percentatge que s'eleva, segons una altra investigació realitzada en 2018, al 470 per cent en el cas de les dones amb càncer de mama.





"En els últims 15 anys les probabilitats de supervivència davant del càncer han millorat molt utilitzant la medicina, de manera que l'efecte negatiu de retardar o abandonar un tractament ara és més gran en existir opcions terapèutiques vàlides i menys agressives que es perden per culpa de les pseudoteràpies", han lamentat els experts.





Així mateix, insisteixen, si s'intenta saber quants morts a l'any produeixen les pseudoteràpies més enllà dels pacients oncològics, la xifra "es complica", ja que no existeixen estudis de com afecten aquestes pràctiques a la taxa de supervivència de la resta de malalties com, per exemple, les circulatòries, cardiovasculars, diabetis, patologies cròniques de les vies inferiors o malalties cerebrovasculars.





EFECTES ADVERSOS PRODUÏTS PER L'HOMEOPATIA





D'altra banda, els autors del treball han al·ludit a una revisió sistemàtica dels casos i efectes adversos que havien estat produïts per l'homeopatia a nivell general, en la qual es reflectien 1.159 casos, dels quals "molts" van ser efectes greus i quatre de van acabar en defuncions, tres d'ells a Espanya.





La bioneuroemoció, biodescodificació, dianètica o la Nova Medicina Germànica són altres de les psicoteràpies de "caràcter sectari" que han estat al·ludides en el treball, subratllant especialment la "desprotecció" a la qual es troben els nens i nadons els pares practiquen aquest tipus de pseudoteràpies.





En aquest punt, a la feina es fa referència a un estudi realitzat per l'investigador Roi Piñeiro en què es descobreixen dos casos "potencialment greus" en dos nens que van utilitzar l'homeopatia, o el del nen d'Olot que va morir per diftèria després de no haver estat vacunat.





"Aquestes situacions no són una qüestió puntual o local, sinó que estan passant en tots els països desenvolupats. Per tant, hi ha una necessitat de quantificar el problema real en morts que suposen les pseudoteràpies, ja que hi ha evidència suficient per saber que, tot i que són una minoria els casos que arriben a la premsa ha un degoteig constant en els mitjans de comunicació per aquestes causes, el que incita a pensar que el problema és, realitat, molt més gran", han tancat els responsables de l'informe.