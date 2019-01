Llamazares renuncia a presentar-se per Izquierda Unida a Astúries

Gaspar Llamazares ha enviat aquest dilluns un escrit al coordinador general d'IU d'Astúries, Ramón Argüelles, per comunicar la seva decisió de renunciar a presentar-se a les primàries d'IU d'Astúries així com a la seva acta de diputat autonòmic i el seu lloc de portaveu del Grup Parlamentari d'IU a la Junta General.





"Per la present et comunique que en no disposar d'arguments addicionals davant l'expedient libel de la direcció federal, he decidit disculpar-me d'acudir a una reunió que pogués entendre com la continuació del mateix en la meva pròpia organització", explica Llamazares en l'escrit.





Igualment, es mostra "convençut" que no es tracta d'això, sinó de "donar una resposta política alternativa al procés d'intencions de la direcció federal". "Cosa que valoro en tota la seva importància en moments tan difícils per a IU d'Astúries, sotmesa a qüestionament en la seva autonomia i amenaçada d'intervenció federal", afegeix.





"Són aquestes circumstàncies que de prolongar encara més podrien minvar les merescudes expectatives electorals d'IU, les que em porten, no sense tristesa, a apartar-se definitivament de les pròximes primàries així com a renunciar al càrrec de portaveu i l'acta de diputat, ja que de no fer-ho podria posar als peus dels cavalls a la històrica organització de l'esquerra d'Astúries, cosa que no em perdonaria", argumenta.





A més, Llamazares apunta que segueix convençut que "sense ella i la seva experiència de lluita i govern la reconstrucció d'una esquerra espanyola seriosa i orgullosa de la seva història serà molt més difícil".





"Com també continuo pensant que és imprescindible una altra esquerra federal davant la renúncia d'IU a favor de la dissolució en un radicalisme confederal excloent. Per això no puc ni vull entonar cap 'mea culpa' sobre el meu compromís per a la reconstrucció de l'esquerra espanyola", incideix.





"Vull agrair abans de res l'immens privilegi que per a mi ha estat representar la militància i votants de l'esquerra asturiana representada per IU d'Astúries. Només tinc gratitud per al suport i la confiança rebuts al llarg de la major i sens dubte de la millor part de la meva vida, sent el vostre dirigent i portaveu", ressalta.





D'aquesta manera, conclou quedant "com a militant de l'esquerra" a "disposició" de la direcció d'IU d'Astúries. "Ens trobarem junts i més d'hora que tard en la seva reconstrucció", espera.