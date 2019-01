El Parlament cita els presos sobiranistes però el Suprem encara no s'ha pronunciat

La comissió d'investigació del Parlament que analitza la legalitat i les conseqüències de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució ha citat com compareixents aquest dimarts a les 9 hores a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull i Dolors Bassa , tots a la presó preventiva.





No obstant això, la seva compareixença no serà possible de moment ja que el Tribunal Suprem, el responsable d'eventualment donar-los un permís, "no ha contestat la carta en què es demanava que s'autoritzés la seva participació, presencialment o per videoconferència", ha informat la Cambra.









La comissió va citar als sis presos perquè aportessin la seva visió sobre l'aplicació del 155, i el president de la Cambra, Roger Torrent, va enviar una carta a l'Alt Tribunal informat de la voluntat del Parlament de compareguessin.





Fonts parlamentàries consultades han explicat que l'Alt Tribunal es va posar divendres en contacte amb les defenses dels presos per conèixer la seva opinió, i lamenten que ho hagi fet tan "tard", ja que sabia des del 27 de desembre que havien estat convocats.





Així, el Suprem ha realitzat els primers passos preceptius per decidir si autoritza la compareixença, però no prendrà una decisió abans de les 9 hores d'aquest dimarts, de manera que segur que els presos no podran acudir a la Cambra de moment.





NO IRAN





La taula de la comissió dóna per fet que els consellers no podran comparèixer aquest dimarts, ja que per a això s'hauria d'haver preparat un dispositiu que no s'ha produït -ja sigui per a una compareixença presencial com per a una telemàtica-, expliquen fonts parlamentàries.





"Això no vol dir que la comissió no es celebri, ja que està previst que intervinguin tots els grups presents per posicionar-se sobre la situació", han exposat les mateixes fonts.





A més, asseguren que la comissió "seguirà requerint la compareixença" dels dirigents independentistes empresonats en cada sessió de la comissió que es celebri a partir d'ara.