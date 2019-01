El PSOE guanyaria les eleccions a la Comunitat de Madrid però la dreta sumaria majoria

El PSOE seria avui el partit més votat a la Comunitat de Madrid si se celebressin eleccions, amb un 22,3 per cent dels vots, però la dreta sumaria majoria.





Així ho indica una enquesta difosa per Telemadrid, que dóna al PP un 21,6 per cent, a Cs un 21,4 per cent ja Podem un 18,1 per cent.









Així, el partit del socialista Ángel Gabilondo seria el més ben valorat, per davant de la popular Isabel Ayuso.





L'enquesta es va realitzar abans que Íñigo Errejón presentés candidatura al costat de Manuela Carmena renunciant a les sigles de Podem.





La sorpresa de l'enquesta és l'entrada de Vox, que encara no ha fet públic al seu candidat. Es tractaria de la primera vegada que aquesta formació d'ultradreta obtindria representació a la Comunitat de Madrid i ho faria amb un 12,2 per cent dels vots.