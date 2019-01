La CGT veu ocultisme en la "desprivatització" d'ATLL a Barcelona

La secció sindical de CGT a Aigües Ter Llobregat (ATLL) considera que hi ha "ocultisme, encobriment i secretisme" en la "desprivatització" de la potabilització d'aigua en alta a Barcelona.





El sindicat ha presentat un escrit de reclamació d'informació al conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, per conèixer les condicions laborals i la situació laboral de la plantilla.





"Manifestem el nostre rebuig per les nefastes gestions que s'estan duent a terme amb els nostres drets laborals i com a contribuents per part de la nova empresa creada pel Govern, l'Ens d'Abastament d'aigua Ter Llogregat", indica CGT en un comunicat.





En data 1 de gener, l'Ens d'Abastament d'aigua va donar d'alta als treballadors a la Seguretat Social i, al seu torn ATLL Concessionària va mantenir l'afiliació.





"Aquesta situació de doble afiliació a la Seguretat Social pot tenir repercussions i complicacions en la nostra cotització i també generar-nos obligacions fiscals", denuncia CGT.









En aquest sentit, els representants dels treballadors consideren que els empleats tenen ara una responsabilitat que ni ha estat comunicada ni ha estat pactada, cosa que, si més no, no és ètic.





CGT preveu que la nova situació tindrà una despesa econòmica que farà encarir el preu de l'aigua i considera que els directius no veuen això com una prioritat perquè estan més preocupats del conflicte amb Acciona Aigua, que està en els tribunals.