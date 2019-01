Els treballadors de l'ATLL tenen doble cotització, d'Acciona i la Generalitat

Ahir deia blanc i ara diu negre. Així s'ha sortit el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, de la polèmica sobre la situació dels treballadors d'Aigües Ter Llobregat des de l'1 de gener.





Com ja ha anat informant aquest diari, el conflicte judicial entre Acciona i la Generalitat ha acabat en recursos diversos que encara continuen en mans de la Justícia. I a primers d'any, el recent nomenat director del nou Ens d'Abastiment Aigües Ter Llobregat (ATL), Andreu Clariana , va enviar un comunicat als empleats per dir-los que ara estan subrogats pel Govern. Fet que va ser respost immediatament després per Alfredo Gutiérrez, director d'ATLL, empresa dependent d'Acciona. Els treballadors van titllar d'"intolerable" el comportament de les dues parts en la gestió d'aquest traspàs dictat pel Tribunal Suprem.









Davant d'aquest nyap, el conseller de Territori ha assegurat que fins que no es resolgui el contenciós judicial sobre quan i com es va a realitzar el traspàs, els treballadors d'ATLL "tenen doble cotització", per part d'Acciona i de la Generalitat. Això sí, dubitatiu ha respost que això no implica un doble salari, només un. És possible que es doni aquesta situació? Ningú ha contestat sobre el funcionament d'aquesta doble cotització, més enllà que tot apunta a una nova estratègia per part del Govern per fer-se càrrec des de l'1 de gener de ATLL com va dictar la primera sentència i poder seguir litigant.





Fins quan es pot allargar aquesta situació? El mateix Calvet no ha sabut donar resposta sobre el calendari judicial de quan poden acabar els terminis de les diferents al·legacions presentades tant per la Generalitat com per Acciona. L'únic que és segur que ha data 4 de gener el Govern "no hem entrat a formar part de l'actiu administratiu" d'ATLL, admet Calvet, que ha prosseguit reconeixent que "el servei continua gestionat per ATLL", la responsable del qual és Acciona.





El conseller es mostra convençut que, en breu, podran tenir el comandament del nou ens, "perquè el jutge ha denegat les mesures cautelaríssimes requerides per Acciona" i això és un bon senyal. Cal resoldre la situació de les mesures cautelars, a les quals el Govern té previst presentar al·legacions en les pròximes hores.





COMPENSACIÓ ECONÒMICA I APOSTA PÚBLIC-PRIVADA





L'altre litigi que està pendent de resolució és la compensació econòmica que la Generalitat ha de pagar a Acciona. A la primera liquidació definitiva provisional, se'ls va oferir a l'empresa 38 milions d'euros , cosa que Acciona considera intolerable ja que demana 1.000 milions d'euros. Ara el Govern ha ofert una segona liquidació a la qual han afegit els impostos corresponents, com el de societats i diuen que el total suma 50 milions. Una oferta que és poc probable que l'empresa accepti.





El que tenen clar des de la conselleria és que "el conflicte judicial pot continuar". I això que el mateix Calvet ha admès que el govern català "aposta per la col·laboració públic-privada", encara que no s'hagi traduït en tornar a treure a concurs la gestió de l'aigua i s'hagi apostat per quedar-se-.