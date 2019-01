Els treballadors d'ATLL tenen dos caps: un d'Acciona i un altre del Govern

El Govern ho tenia tot a punt per fer-se càrrec de la gestió de les Aigües Ter-Llobregat (ATLL) a partir d'aquest 1 de gener de 2019. El Tribunal Suprem va sentenciar que era la Generalitat i no Acciona qui s'havia d'encarregar de la gestió quan arribés el nou any. Això sí, abans s'havia de pagar a l'empresa una liquidació, de manera que les dues entitats es troben en una disputa legal .









Però mentre es dirimeix l'assumpte judicial, el Govern ha començat a procedir com acabat erigida propietària de l'abastament de l'aigua. El 20 de desembre, la mateixa portaveu del govern de Catalunya, Elsa Artadi, va anunciar el canvi de nom de l'ATLL pel d'Ens d'Abastament d'Aigua Ter Llobregat, amb una sigle menys, ATL. Així mateix, va anunciar que el seu nou director seria, Andreu Clariana, exdirector d'Explotació de sanejament d'Aigües de Barcelona.





El problema és que s'han precipitat. Clariana ha trigat poc a advertir als treballadores de l'antiga ATLL, només començar el nou any, que passen a ser una empresa subcontractada per la Generalitat i que ell està en comandament substituint Alfredo Gutiérrez Zabala, el director nomenat per Acciona. Però s'ha oblidat que ni tan sols s'ha realitzat el pagament de compensació a Acciona i que fins i tot, el mateix, està en mans de la Justícia, i l'empresa encara té fins al 7 de gener per presentar les seves al·legacions.









Clariana, en el seu text als treballadors assegura que la Generalitat és la responsable de la nova ATL des que va sortir la sentència allà pel mes de juliol. Saltant-se els termes donats per la justícia.





Quan els responsables d'Acciona van tenir coneixement de la carta enviada per Clariana als treballadors d'ATLL, s'han afanyat a recordar als empleats, que s'ha recorregut la sentència als tribunals, que el procés judicial segueix obert i no hi ha una sentència definitiva i que per tant ATLL segueix en mans d'Acciona, i el seu director encara és Alfredo Guitiérrez Zabala.













De fet, la mateixa Conselleria de Territori i Sostenibilitat va emetre un comunicat el 28 de desembre recordant que encara no hi ha un acord de liquidació del contracte de la licitació de l'aigua. I és que Torra va voler pagar-li 38 milions a Acciona dels 1.000 milions que sol·licitava l'empresa i ni en això hi ha un acord.





De moment, doncs, els treballadors es troben, aparentment, entre dos directors, a causa de les ganes que té a la Generalitat i el seu nou mandat de gestinar l'aigua.