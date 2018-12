Acciona porta la Generalitat als tribunals pel conflicte de l'aigua i sol·licita mesures cautelars

L'empresa Acciona ha reclamat mesures cautelaríssimes al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) amb l'objectiu de no haver de lliurar les claus d'Aigües Ter-Llobregat (ATLL) el 31 de desembre.





Aquesta és l'resposta d'Acciona a la carta que va enviar el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, a la companyia, en què demanava que abandonés la concessió abans del proper dilluns.









Així ho han confirmat a Catalunyapress fonts d'Acciona i de la Conselleria, que ha destacat que Calvet tan sols ha seguit els passos acordats per decret llei al juliol i que el conseller ha seguit el calendari establert.





La companyia ha presentat una doble sol·licitud al TSJC perquè dicti mesures cautelars que evitin que el Govern català assumeixi el servei l'1 de gener de el 2019.





D'una banda, es refereix a la missiva de Calvet, i d'altra a l'escrit de Patrimoni de la Generalitat que reclama la devolució dels actius de la concessionària.





La Generalitat ja va subratllar el seu propòsit d'assumir de forma directa el servei de potabilització i producció en alta de l'aigua, però Acciona pressuposava que abans d'això es liquidaria el contracte de concessió.





El 27 de desembre, el director general de Patrimoni del Govern català ja va citar ATLL perquè fes entrega d'una relació de béns i signés l'acta d'acord estava d'acord amb la devolució de la concessió.





ATLL no ha signat l'acta i ha comunicat a la Generalitat la presentació dels dos recursos al TSJC.





La comissió de liquidació del contracte ha hagut de reiniciar els treballs després que el 19 de novembre el TSJC s'especifiqués que el contracte d'ATLL no és nul de ple dret, sinó que és anul·lable.





Aquest matís entre el que és nul i el que és anul·lable pot fer modificar la liquidació que va fer la mateixa comissió i que reclamava a ATLL la devolució de 38 milions, sense reconèixer-li cap indemnització per danys i perjudicis.





CONTEXT





Aquesta liquidació no s'ha produït, per la qual cosa Acciona confia a seguir prestant el servei . L'empresa d'infraestructures, energia i serveis d'aigua espera que el TSJC resolgui la situació entre aquest divendres i el dilluns 31 de desembre.





El Tribunal Suprem va notificar al març la sentència que desestima els recursos interposats per Acciona Aigua i ATLL Concessionària de la Generalitat contra la sentència del TSJC al juny de 2015 sobre el contracte de gestió del servei d'abastament d'aigua en alta d'ATLL, amb el que ratificar l'anul·lació de la concessió, com ja va fer amb els recursos presentats per Agbar i la Generalitat.





Arran del conflicte de l'aigua, a l'octubre Acciona va reclamar més de 1.000 milions d'euros a la Generalitat per la liquidació del contracte d'adjudicació de la concessionària ATLL, que abasteix d'aigua potable en alta a més de 4,5 milions de catalans.





En nomviembre, PSC-Units i PP van registrar sol·licituds de compareixença al Parlament de membres del Govern per donar explicacions sobre la reversió de la concessió d'Aigües Ter Llobregat (ATLL) i la reclamació al consorci liderat per Acciona per la resolució del contracte.