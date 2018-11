Acciona defensa que el contracte per gestionar ATLL és vàlid

Acciona reivindica, en les al·legacions que ha presentat davant la Generalitat de Catalunya, que el contracte per gestionar Aigües Ter-Llobregat (ATLL) és vàlid, per la qual cosa reclama al Govern català 1.035 milions d'euros.





El conflicte deriva del concepte de 'nul·litat'. Per a la constructora, l'acord pot anul·lar-se, fet que no considera que sigui nul de ple dret. Segons això, la Generalitat considera que no ha de pagar pel final de la concessió.





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha denegat aquesta setmana a Acciona que pugui perllongar el contracte, alhora que especifica que "s'ha de considerar que l'acord d'adjudicació del contracte, com es desprèn de la part dispositiva de la sentència dictada en aquestes actuacions, va incórrer en una causa d'anul·labilitat".





Davant d'això, la Generalitat interpreta que el contracte és nul i, segons els seus càlculs, Acciona hauria de pagar-li 38 milions d'euros.





Acciona, en les seves al·legacions, defensa que el contracte és vàlid i que la Generalitat pot posar fi a la concessió, però que si fa això ha de pagar el que s'estableix.





La constructora argumenta que la sentència anul·la la concessió a ATLL Concessionària, però no el contracte d'adjudicació.