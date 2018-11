PSC-Units i PP han registrat sengles sol·licituds de compareixença de membres del Govern per donar explicacions sobre la reversió de la concessió d'Aigües Ter Llobregat (ATLL) i la reclamació al consorci liderat per Acciona per la resolució del contracte.





