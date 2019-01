L'alcalde de Sabadell haurà de declarar per cedir espais municipals per al referèndum il·legal

L'alcalde de Sabadell, Maties Serracant (Crida per Sabadell), ha estat citat a declarar, en qualitat de investigat, per desobediència per cedir espais municipals en la celebració del referèndum l'1 d'octubre de 2017.





Així ho ha explicat aquest dimarts 22 de gener en un compareixença davant els mitjans i ha detallat que la declaració és el proper dilluns a les 10.30 hores al Jutjat d'Instrucció número 2 en els Jutjats de Sabadell i que ve motivada per una denúncia d'un particular, interposada al novembre de 2017, per la cessió de col·legis públics.





El conseller Miquel Buch i l'alcalde de Sabadell, Maties Serracant / EP





Ha comentat que Fiscalia s'ha incorporat a aquestes diligències prèvies, i ha recordat que en les diligències prèvies el magistrat ha apuntat que la denúncia "patia d'considerable imprecisió".





Serracant ha afirmat que "votar no és un delicte" i no ha volgut revelar si compareixerà davant del jutge i que serà una decisió que valorarà, sense fer referència amb qui, si l'equip municipal o el seu partit polític, la Crida per Sabadell.





L'alcalde ha carregat contra el "Estat repressor", ha reconegut no estar sorprès per la seva investigació, i ha garantit que aquesta citació no alterarà el funcionament del consistori i que seguirà actuant per l'autodeterminació dels pobles, acollit pel dret internacional.