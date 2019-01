El número de lectors en temps lliure a Espanya ha crescut fins el 61,8%, si bé un 38,2% no llegeix mai o gairebé mai, segons el Baròmetre d'Hàbits de Lectura i Compra de Llibres a Espanya 2018, donat a conèixer aquest dimarts 22 de gener a Madrid.

El president de la Federació del Gremi d'Editors (FGEE), Miguel Barrero, ha lamentat que la lectura a Espanya no estigui "consolidada" i apunta que no es tracta d'"un problema d'editors".





"No es tracta d'un problema sol de l'Administració, cal buscar una solució país", ha alertat. Dins de les dades facilitades, el 49,3% de la població són lectors freqüents i un 12,5% són ocasionals.





Segons l'estudi, la manca de temps segueix sent el principal argument dels no lectors per explicar la seva falta d'hàbit (un 49,3% dels enquestats). A més, s'observa una relació directa entre el nivell d'estudis finalitzats i la ràtio de lectors.