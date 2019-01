Roma d'Alfonso Cuarón part com una de les grans favorites de cara a la 91ª edició dels Oscars, amb un total de 10 nominacions. Entre elles, el film del cineasta mexicà opta al guardó a la millor pel·lícula, convertint-se així en la primera pel·lícula en espanyol que és candidata a la gran categoria dels premis de l'Acadèmia de Hollywood.





També amb 10 nominacions aquesta La favorita, el drama d'època dirigit pel grec Yorgos Lanthimos. Els segueixen, amb vuit nominacions cadascuna, El vicio del poder, el biopic de Dick Cheyney protagonitzat per Christian Bale, i el remake de Ha nacido una estrella per Bradley Cooper i protagonitzat per Lady Gaga. Amb set nominacions ha quedat la cinta de superherois Black Panther de Marvel.





Al costat de La Favorita i Roma, per l'Oscar a la millor pel·lícula de l'any opten també Infiltrado en el KKKlan, Black Panther, Green Book, Roma, Ha nacido una estrella, El vicio del poder i Bohemian Rhapsody. Els candidats al premi al millor director són Cuarón (Roma), Lanthimos (La Favorita), Spike Lee (Infiltrado en el KKKlan), Pawel Pawlikowski (Cold War) i Adam McKay (El vicio del poder).





En l'apartat interpretatiu, el gran favorit és Christan Bale, pel seu paper com l'exvicepresident Dick Cheney a El vicio del poder. Al seu costat, competeixen per aquest guardó Viggo Mortensen per Green Book, Bradley Cooper per Ha nacido una estrella, Willem Dafoe per A las puertas de la eternidad i Rami Malek pel seu treball com Fredie Mercury en Bohemian Rhapsody.





A l'Oscar a la millor actriu protagonista opten Glenn Close per La buena esposa, Yalitza Aparicio per Roma, Lady Gaga per Ha nacido una estrella, Melissa McCarthy per ¿Podrás perdonarme algún día?, Glenn Close per La buenasesposa i, com no, Olivia Colman per La favorita.





Els nominats a millor actor de repartiment són Adam Driver per Infiltrado en el KKKlan, Sam Elliott per Ha nacido una estrella, Richard E. Grant per Podrás perdonarme algún día?, Sam Rockwell per El vicio del poder i Mahershala Ali per Green Book. I per l'Oscar a la millor actriu de repartiment competeixen Marina de Tavira per Roma, Amy Adams per El vicio del poder, Regina King per El blues de Beale Street, i Emma Stone i Rachel Weisz, totes dues per La favorita.





UNS OSCAR SENSE PRESENTADOR?





L'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood va anunciar aquest dimarts les nominacions de cara a la gala tindrà lloc el proper 24 de febrer a Los Angeles i que, de moment i després de la renúncia de Kevin Hart, no compta amb presentador.





Des del Samuel Goldwyn Theater in Beverly Hills, el president de l'Acadèmia John Bailey, acompanyat de l'actriu Tracee Ellis Ross (Black-ish) i de l'actor i guionista Kumail Nanjiani (La gran enfermedad del amor) van anunciar els nominats en les 24 categories dels Oscars 2019.

Aquesta és la llista completa de nominats als Oscar 2019





MILLOR PEL·LÍCULA





Infiltrado en el KKKlan, Black Panther, La favorita, Green Book, Roma, Ha nacido una estrella, Bohemian Rhapsody, El vicio del poder





MILLOR DIRECCIÓ





Alfonso Cuarón per Roma Yorgos, Lanthimos per La favorita, Spike Lee per Infiltrado en el KKKlan, Adam McKay per El vicio del poder, Pawel Pawlikowski per Cold War





MILLOR ACTOR PROTAGONISTA





Christian Bale per El vicio del poder, Bradley Cooper per Ha nacido una estrella, Rami Malek per Bohemian Rhapsody, Viggo Mortensen per Green Book, Willem Dafoe per At Eternitys Gate





MILLOR ACTRIU PROTAGONISTA





Yalitza Aparicio per Roma, Glenn Close per La buena esposa, Olivia Colman per La favorita, Lady Gaga per Ha nacido una estrella, Melissa McCarthy per ¿Podràs perdonarme algún día?





MILLOR ACTOR DE REPARTIMENT





Mahershala Ali per Green Book, Adam Driver per Infiltrado en el KKKlan, Sam Elliott per Ha nacido una estrella, Richard I. Grant per ¿Podrás perdonarme algún día?, Sam Rockwell per El vicio del poder





MILLOR ACTRIU SECUNDÀRIA





Amy Adams per El vicio del poder, Marina de Tavira per Roma, Regina King per El blues de Beale Street, Emma Stone per La favorita, Rachel Weisz per La favorita





MILLOR GUIÓ ORIGINAL





La favorita, El reverendo, Green Book, Roma, El vicio del poder





MILLOR GUIÓ ADAPTAT





Infiltrado en el KKKlan, ¿Podrás perdonarme algún día?, Ha nacido una estrella, La balada de Buster Scruggs, El blues de Beale Street





MILLOR PEL·LÍCULA DE PARLA NO ANGLESA





Cafarnaüm (Líban), Cold War (Polònia), Obra sense autor (Alemanya), Roma (Mèxic), Un assumpte de família (Japó)





MILLOR PEL·LÍCULA D'ANIMACIÓ





Ralph rompe Internet, Los increíbles 2, Isla de perros, Spiderman: Un nuevo universo, Mirai





MILLOR DOCUMENTAL





Free Només De pares i fills Minding the Gap RBG Hale County This Morning, This Evening





MILLOR FOTOGRAFIA





Obra sense autor, Cold War, La favorita, Roma, Ha nacido una estrella





MILLOR DISSENY DE PRODUCCIÓ





La favorita, Black Panther, First Man, El regreso de Mary Poppins, Roma





MILLOR MAQUILLATGE I PERRUQUERIA





Maria, reina de Escocia, Border, El vicio del poder





MILLOR CANÇÓ





Black Panther: All the Stars, El retorn de Mary Poppins: The Place Where Lost Things Go, Ha nacido una estrella: Shallow, La balada de Buster Scruggs: When a Cowboy Trades His Spurs for Wings, RBG: Ill Fight





MILLORS EFECTES VISUALS





Vengadores: Infinity War, First Man, Han Solo: Una historia de Star Wars, Ready Player One, Christopher Robin





MILLOR CURT DOCUMENTAL





Black Sheep Period. End of Sentence End Game Lifeboat A Night at the Garden





MILLOR MUNTATGE





Bohemian Rhapsody, Infiltrado en el KKKlan, La favorita, El vicio del poder, Green Book





MILLOR VESTUARI





Black Panther, La favorita, El regreso de Mary Poppins, Maria, reina de Escocia, La balada de Buster Scruggs





MILLOR MÚSICA





Infiltrat en el KKKlan Black Panther El blues de Beale Street Illa de gossos El retorn de Mary Poppins





MILLOR SO





Black Panther, Bohemian Rhapsody, First Man, Roma, Ha nacido una estrella





MILLOR EDICIÓ DE SO





Black Panther, Bohemian Rhapsody, First Man, Un sitio tranquilo, Roma





MILLOR CURT DE FICCIÓ





Detainment Fauve Mare Skin Marguerite





MILLOR CURT D'ANIMACIÓ

Animal Behaviour Bao Batega Afternoon One Small Step Weekends