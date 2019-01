La exatleta càntabra Ruth Beitia ha renunciat a ser la candidata del PP a la Presidència de la Comunitat, aspiració en la que serà substituïda per la líder del partit, María José Sáenz de Buruaga.





Així ho ha informat aquest dimarts a la tarda la formació en un comunicat en el qual assenyala que la medallista olímpica -designada per Gènova fa tot just quinze dies, en contra de la direcció regional- ha traslladat al president del PP, Pablo Casado, la seva decisió d'"abandonar la vida política per raons estrictament personals i familiars".





La campiona olímpica ha agraït el suport rebut pel líder nacional -de la Executiva és membre des de setembre- i "tot" el PP per haver dipositat la seva confiança en ella durant els una mica més de 10 anys d'activitat política".





"Aquest comunicat és l'única declaració pública que realitzarà Ruth Beitia, qui demana que es respecti la seva decisió", assenyalava la nota enviada per la formació.