Els tractats de doble imposició són un instrument jurídic que s'acorda entre diferents països per harmonitzar els impostos que han de pagar les persones i empreses en els seus respectius territoris. No obstant això, la capacitat de negociació de cadascuna de les parts condiciona el resultat final d'aquests tractats. Massa vegades, els països més desenvolupats s'emporten la part del lleó en aquests acords internacionals.





Com ha denunciat el grup parlamentari de l'Esquerra Unitària Europea (GUE / NGL), del qual formen part Podem i Esquerra Unida, els països de la UE fan servir sovint aquests tractats per sortir beneficiats en el pagament d'impostos. Aquest grup es fa ressò de l'estudi "The EU s Tax Treaties with Developing Countries - Leading By Example?", obra de Martin Hearson, professor d'Economia Política Internacional a la London School of Economics.





En el cas d'Espanya, els tractats signats pels diferents governs procuren que les grans empreses no hagin de pagar impostos en les seves filials als països en vies de desenvolupament. Mitjançant aquesta eliminació de retencions, aconsegueixen que aquestes multinacionals treguin sucosos beneficis de la seva activitat econòmica en països africans o asiàtics. Els 172 tractats fiscals de doble imposició estudiats deixen intacte només el 40% dels drets d'imposició dels països en desenvolupament.





A més, "la combinació d'aquestes condicions amb el fet que les retencions en la font han estat eliminades en la Unió Europea per les directives de matriu-subsidiària i d'interessos i regalies, brindaria les condicions per no pagar impostos en cap costat", lamenta Grondona, assessora en temes de justícia tributària per al grup parlamentari GUE/NGL.





CONTRA LES RECOMANACIONS DEL UE





Això xoca contra les recomanacions de l'informe de la Comissió PANA publicada al desembre de 2017 que exigia "la necessitat que els Estats membres garanteixin un tracte just als països en desenvolupament en la negociació dels convenis fiscals, tenint en compte la seva situació particular i garantint un repartiment equitatiu dels drets fiscals entre els països d'origen i els de residència".





Segons el eurogrup de l'Esquerra Unitària, la majoria de tractats fiscals de la UE signats amb països en vies de desenvolupament atorguen fins i tot menys drets fiscals que els tractats fiscals entre socis de l'OCDE.





En l'extrem més costós per als països en vies de desenvolupament es troben Espanya i Luxemburg, mentre que a l'altre extrem es troben països com Suècia i Finlàndia que mantenen uns tractats que són justos i favorables als països en desenvolupament.





Els quatre països que tenen més tractats amb països en desenvolupament de l'estudi (Regne Unit, Itàlia, França i Alemanya) atorguen drets d'imposició als països en vies de desenvolupament, però el valor mitjà del qual és inferior al de la UE.