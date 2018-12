La pobresa i la fam, una violació dels Drets Humans

Mans Unides recorda que la pobresa extrema, la fam i les mancances bàsiques constitueixen en si una violació dels Drets Humans. Amb motiu del Dia dels Drets Humans que se celebra aquest dilluns 10 de desembre, l'associació subratlla que sense Dret a l'Alimentació "no és possible garantir" la resta de drets.





D'acord a dades de l'ONU del mes de setembre, 821 milions de persones pateixen fam al món. A més, uns 1.200 milions de persones al món viuen en pobresa extrema amb ingressos menors de 1,25 dòlars diaris, i uns 2.600 milions en pobresa relativa, és a dir, amb ingressos menors a 2,00 dòlars diaris, segons recorda Mans Unides.





Amb aquestes xifres, el coordinador d'estudis i documentació de Mans Unides, Fidele Podga, es pregunta "quins drets humans" són per a aquests milions de persones que "són pobres en tots els sentits de la paraula".





"No podem parlar de drets humans, amb una retòrica cínica, que calla davant la desigualtat abismal d'uns pocs rics cada vegada més rics, i una multitud de pobres cada vegada més pobres", subratlla.





Avui fa 70 anys des que l'Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar la Declaració Universal dels Drets Humans. Per aquest motiu just avui Mans Unides "no vol deixar de denunciar la situació de pobresa i fam en la qual viuen milions de persones al món i es fixa, especialment, en l'incompliment del Dret a l'Alimentació".





ALIMENTACIÓ





"El Dret a l'Alimentació pertany al que els experts anomenen Drets Humans coneguts de segona generació, és a dir, aquells drets econòmics, socials i culturals que han de ser respectats", destaca l'organització. Tal com afirma Podga, "el Dret a l'Alimentació és un dels fonamentals i és essencial, al costat del Dret a la Vida".





Segons la seva opinió, aquest dret "està vinculat amb gairebé tot l'espectre dels Drets que es recullen a la Declaració" perquè "té relació amb l'accés a la terra, l'accés a l'aigua, a la llavor, però també amb unes estructures democràtiques de governança que permetin al ciutadà exigir aquest dret davant les autoritats dels seus països i de les seves localitats natals".





Davant d'aquest escenari, Mans Unides remarca que les xifres són insostenibles. Per exemple, apunta que 1.500 milions viuen en cases sense les mínimes condicions d'habitabilitat, 663 milions no té accés a aigua potable i 2.400 milions no tenen instal·lacions sanitàries bàsiques.





El 73% de la població mundial no té una adequada protecció social davant la desocupació, la maternitat, la discapacitat o les lesions en el treball; i el 72% dels treballadors no perceben prestacions per desocupació.





Per poder donar a conèixer i visibilitzar més la feina d'aquests socis locals, Mans Unides estrena aquest dilluns 10 de desembre al seu canal de Youtube els vídeos i entrevistes realitzades durant l'esdeveniment, les 'Veus pel Dret a l'Alimentació'.