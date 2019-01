Joaquim Forn anuncia des de la presó que liderarà una candidatura a Barcelona

L'exconseller de la Generalitat i extinent d'alcalde de Barcelona empresonat pel procés independentista, Joaquim Forn, ha anunciat aquest dimecres que encapçalarà una candidatura "per guanyar les eleccions municipals" a la capital catalana.





En una carta publicada a Twitter, ha explicat que es presenta comptant amb la guanyadora de les primàries del PDeCAT, Neus Munté, i que treballaran els pròxims dies i setmanes el conjunt de la llista electoral.









Forn ressalta que es presenta perquè coneix la ciutat i la seva complexitat -va ser tinent d'alcalde de Seguretat el passat mandat, amb Xavier Trias com a alcalde-, i afegeix com a motiu per prendre aquesta decisió: "Em presento perquè tinc dret".





"Perquè no fer-ho, i donar per fet que se m'arrabassen els meus drets polítics, justament la llibertat, seria acceptar i donar per bones les raons dels quals han construït artificiosament la narrativa que em manté preventivament a la presó", ha ressaltat l'exconseller.





Forn, que ha elogiat el talent i experiència de Munté i li ha agraït la seva generositat, ha afirmat que la seva voluntat és sumar en la seva llista tantes complicitats, matisos i talents com sigui necessari "en nom de la transversalitat i la unitat que la gent demana".





Vol que la llista inclogui el màxim de matisos per a enriquir-la sense haver de renunciar a la coherència i a la governabilitat, perquè defensa la pluralitat i la diversitat: "Cap tothom, efectivament. Tothom que assumeixi que aquest és un projecte per a governar Barcelona i que situa la ciutat en el centre de tot".





Ha assenyalat que ha pensat "durant molt de temps en la cella de la presó" aquesta decisió, que pren en vespres d'un judici per delictes dels quals assegura que se l'acusa injustament, per la qual cosa l'afronta convençut de la seva innocència i com una oportunitat de fer prevaler la dignitat i la coherència per sobre de la repressió, ha dit.





Assegura que és innocent i que se sent lliure, per la qual cosa es veu en igualtat de condicions que la resta de persones que vulguin presentar-se: "Estar tancat no és cap avantatge. Més aviat el contrari. Però seria deshonest amb mi mateix i amb la ciutat si acceptés dòcilment que això és suficient per a impossibilitar la posada en marxa d'un projecte polític de transformació".





BARCELONA





Es presenta perquè ha estat molts anys madurant quin és el projecte polític i de transformació que Barcelona necessita: "Tinc Barcelona al cap i en el cor. La conec", ha destacat, i ha defensat que la ciutat ha de ser de tots i que no és amiga dels sectarismes.





"Em presento perquè vull ser motor de canvi en la reversió del model al qual Barcelona està sotmesa des de les últimes eleccions municipals" i per a donar continuïtat al projecte iniciat en l'anterior mandat amb Trias, aquesta vegada liderat per ell i amb el seu segell personal i el del seu equip, ha dit.





"Barcelona no és un crom que canviar ni una variable secundària d'una equació múltiple", sinó que Barcelona ha de situar-se en el centre de tot, ha defensat, i ha apostat per una ciutat que respecti la diferència, que treballi per a buscar consensos, que no imposi sinó que sedueixi i que escolti i que no faci callar.