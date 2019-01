En què es va basar Puigdemont per dir que hi ha més democràcia a Síria que a Espanya?

El tuit viral de Carles Puigdemont sobre que la democràcia espanyola està per sota de Veneçuela, Turquia o Síria ha despertat les crítiques de diversos sectors.





L'expresident català es basava en un informe sobre els sistemes polítics del món realitzat per l'Institut V-Dem a iniciativa de la Universitat de Göteborg.





Un dels coordinadors de l'Institut V-Dem, David Altman, ha considerat que aquesta afirmació és "ridícula" i argumenta que analitzen 350 variables per cada país, entre elles el nombre de plebiscits que es realitzen.





Aquest és el punt que ha ressaltat Puigdemont, el capítol de la democràcia directa. En agafar un punt de 350, assenyala l'expert, descontextualitza la informació i la presenta com una "trampa".





En aquest sentit, afegeix Altman, dictadures com Síria realitzen plebiscits, però democràcies com Alemanya no.