El Grup de Conjuntura de la Comissió d'Economia Catalana del Col·legi d'Economistes de Catalunya ha alertat aquest dimecres d'una desacceleració econòmica a Catalunya el 2018 que segueix la tònica europea, però que no influirà en el tancament d'un PIB proper al 3%, descartant així la recessió.





De cara a 2019, aquesta desacceleració continuarà i el creixement de Catalunya es mourà entre el 2% i el 2,5%, seguint una tendència que es considera "normal", ha informat el Col·legi en un comunicat.





En matèria d'ocupació, l'augment s'ha situat sobre el 3% i l'atur s'ha reduït per sobre del 10% el 2018, i es preveu que el 2019 es mantingui el consum, ja que els salaris augmentaran.

Pel que fa al mercat immobiliari, la ciutadania torna a valorar passar del lloguer a la compra d'un habitatge, el que implica un "canvi de mentalitat", i pel que fa al turisme, al novembre de l'any passat ja s'havia arribat al volum de despesa de tot 2017.





Sobre el Brexit, els economistes han defensat que implicarà un risc "menor" per a Catalunya pel fet que el Regne Unit, així com també els Estats Units, no són els principals mercats de destí de les exportacions catalanes.





De fet, han sostingut que l'economia catalana tornarà a registrar un rècord d'exportacions en 2018, representant més del 25% de les exportacions del conjunt d'Espanya.





SECTOR PÚBLIC CATALÀ I PGE





Han afirmat que la Generalitat està acostant a l'equilibri pressupostari gràcies a l'increment dels ingressos públics i es preveu que amb un dèficit del -0,4% del PIB el 2018, Catalunya complirà l'objectiu d'excés de despesa pública.





Sobre els pressupostos generals de l'Estat (PGE), han indicat que "sembla que perden importància i la guanyen els reials decrets, com s'ha apreciat en matèria de pensions i retribucions dels treballadors públics".





No obstant això, han assenyalat que el caràcter expansiu dels PGE implicarà tenir cobert la despesa pública per als anys 2019 i 2020.