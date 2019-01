Els homes amb periodontitis, una malaltia que consisteix en la inflamació de les genives i de les estructures que envolten i suporten a la dent, tenen més risc de patir disfunció erèctil, de manera que un correcte raspallat de dents i una adequada higiene bucal poden "ajudar a prevenir aquest tipus d'impotència sexual masculina".





Així es desprèn d'un estudi realitzat per investigadors de la Universitat de Granada (UGR), pertanyents als departaments de Cirurgia i les seves especialitats (Urologia) i Estomatologia.

Segons informa la UGR en una nota de premsa, la disfunció erèctil es defineix com la incapacitat en l'home per tenir una erecció causa de causes orgàniques, psicològiques o una combinació d'ambdues. La periodontitis és una inflamació crònica de la geniva amb destrucció d'os alveolar i teixit conjuntiu que envolten i suporten la dent i porta a la pèrdua del mateix.





A la periodontitis, "les pròpies bacteris periodontals o les citoquines inflamatòries originades en el focus gingival, lesionen els endotelis vasculars, quan aquesta disfunció endotelial esdevé en els vasos del penis, s'altera el flux sanguini en aquest òrgan i esdevé la impotència".





En aquest estudi, amb 80 casos i 78 controls en pacients tractats al Servei d'Urologia de l'Hospital Clínic San Cecilio del Parc Tecnològic de la Salut (PTS) de Granada, es van recollir dades sociodemogràfiques, realitzant-se un examen periodontal i una analítica per mesurar els nivells de testosterona, el perfil lipídic, la proteïna C-reactiva, la glucèmia i l'hemoglobina glicosilada.





Els científics van trobar que el 74 per cent dels pacients amb D'van presentar periodontitis, de tal manera que els pacients amb major DE tenien major lesió periodontal. Els pacients amb periodontitis van tenir "2,28 vegades més probabilitat de patir una D'que els pacients periodontalmente sans". Les variables bioquímiques que es van associar amb la disfunció erèctil van ser els nivells de triglicèrids, proteïna C reactiva i l'hemoglobina glicosilada.





Aquest estudi, el primer que es realitza sobre aquesta temàtica en població europea, es va realitzar dins d'un projecte de tesi doctoral, l'autora va ser la odontòloga Estimada Martín Amat i els seus directors, els professors Francisco Mesa (Estomatologia) i Miguel Raval (Urologia).





Els resultats han estat publicats a la revista científica 'Journal of Clinical Periodontology', considerada la de major importància en investigació periodontal en l'àmbit internacional.