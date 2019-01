2 de cada 5 embarassades consumeix alcohol durant l'embaràs

Moltes dones gestants consumiran alcohol durant el seu embaràs Fins a un 40%. La majoria serà el que es coneix "consum social", tot just una copa de vi a la setmana.





Però només entre el 2% i el 3% d'aquest col·lectiu són conscients d'això quan els professionals s'ho pregunten a través de qüestionaris estandarditzats.





Aquestes són algunes de les conclusions d'un estudi realitzat per BCNatal i publicat a la revista internacional 'alcohol' en què han participat, entre altres, la Dra. Gómez-Roig, com a investigadora principal, el Dr. García-Algar i el Dr . Eduard Gratacós, director de BCNatal.





L'estudi -que ha estat impulsat per La Caixa- va incloure a 153 dones embarassades, la majoria d'elles amb embarassos normals, ia un grup de dones amb retard de creixement fetal. Totes elles van tenir als seus fills en BCNatal (Hospital Sant Joan de Déu i Hospital Clínic de Barcelona).





Després de donar a llum, els professionals els van preguntar sobre el consum de tabac i alcohol durant el seu embaràs mitjançant qüestionaris estandarditzats per a aquest tipus d'estudis. També els van prendre una mostra de cabell de 9 centímetres (1 centímetre de cabell correspon a un mes), per detectar la presència de marcadors del consum de tabac o alcohol durant l'embaràs (nicotina i etilglucurónido, respectivament).





Els cabells van ser analitzats en un laboratori de referència (National Centre on Addiction and Dopatge, Roma), especialitzat en l'estudi de biomarcadors d'alcohol en cabell, i mitjançant una metodologia pròpia que ha demostrat ser molt fiable i precisa per detectar únicament alcohol procedent del consum de begudes alcohòliques. Els valors que s'obtenen per al cabell poden classificar-se, segons la Society of Hair Testing (SoHT), en tres nivells: abstinència, consum social -el que es considera, com a màxim, una copa de vi a la setmana- i consum excessiu crònic .









Quan en el mateix estudi es va analitzar el consum de tabac, els resultats comparatius entre els qüestionaris estandarditzats i les anàlisis de cabell van ser molt semblants, ja que les dones van declarar, i es va detectar en el cabell, un consum de tabac aproximadament del 16%.





Però pel que fa al consum d'alcohol, les diferències entre l'acceptació per enquesta i la detecció en cabell van ser molt importants. Fins al 42% de les embarassades registraven valors d'alcohol en cabell que la SoHT qualifica com a consum social.





És molt difícil establir una equivalència entre l'anàlisi en cabell i el consum real en cada moment.





Les concentracions en cabell de etilglucurónido que entren dins d'aquesta definició són molt àmplies, des de 7 fins 45 picograms per mil·ligram de cabell. A més, l'estudi va analitzar el consum de forma mitjana en l'embaràs.





Però les dades permeten assegurar que en un grup d'embarassades va existir consum ocasional d'alcohol durant la gestació. Aquestes dades coincideixen amb altres estudis realitzats en altres societats del món desenvolupat, i també amb un estudi previ més reduït que es va dur a terme igualment amb dones ateses a l'Hospital Sant Joan de Déu.





PETITES QUANTITATS, TAMBÉ NOCIVES





Segons els autors del treball, les dades il·lustren que en la nostra societat hi ha una discrepància important entre la percepció de moltes dones i la realitat sobre el consum d'alcohol durant l'embaràs. Possiblement aquest fet reflecteixi algunes idees imperants en la nostra societat -on el consum d'alcohol està molt integrat en la vida quotidiana-, segons les quals petites quantitats d'alcohol són inofensives i potser no representin ni tan sols un "consum de verdad2.





Però les dades científiques conclouen clarament que petites quantitats d'alcohol poden tenir efectes negatius sobre el desenvolupament del fetus.





L'alcohol passa immediatament al fetus, on és tòxic per al teixit neurològic. En la seva forma més greu i amb consums alts, provoca la síndrome alcohòlica fetal (SAF), amb retard intel·lectual i malformacions. Òbviament, no tots els casos són greus, però, igual que amb el tabac, estudis experimentals han demostrat que quantitats petites d'alcohol poden interferir en la formació del cervell fetal i produir problemes de comportament i aprenentatge futurs. A més, l'alcohol pot alterar l'absorció de nutrients, el metabolisme matern-fetal i el creixement fetal, amb un major risc de problemes de salut en l'adult. Finalment, també s'associa a una major prematuritat.





Els professionals estableixen que l'única dosi segura de consum d'alcohol en l'embaràs i la lactància és zero. Com comenten els autors, els resultats demostren que és urgent estudiar la manera de prendre mesures al respecte, com les dutes a terme amb èxit per prevenir el consum de tabac, amb l'objectiu de sensibilitzar les embarassades sobre els greus efectes de l'alcohol sobre el fetus i, en conseqüència, sobre la importància de no consumir cap quantitat d'alcohol durant la gestació.