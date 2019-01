Irregularitats en les eleccions sindicals de Mossos

17.000 agents dels Mossos d'Esquadra estan cridats a les urnes el proper 11 de març per elegir els seus representants sindicals.





Tornaran a les urnes després que el Tribunal Suprem ratifiqués la sentència del TSJC en considerar que en les eleccions de 2015 s'havia vulnerat "el dret fonamental a la igualtat de les organitzacions sindicals". Una cosa que havien denunciat els sindicats.





Doncs bé, la campanya electoral al cos de Mossos, que es realitzarà del 15 de febrer fins al 10 de març, no ha començat bé.





La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) denuncia que abans que la Generalitat comuniqués i publiqués les dates, ja s'han atorgats 997 sol·licituds de vot per correu abans de la constitució de la Mesa Electoral Coordinadora requerida.





"De nou, no s'estan respectant les vies legals perquè la Generalitat faci i desfaci al seu capritx", lamenta el sindicat.









Davant d'això, CSIF ha interposat recurs administratiu per vulneració en la tramitació de la petició del vot per correu, "ja que s'ha realitzat a través de l'administració convocant davant de les oficines de correus com estableix el Decret 135/2003, de 10 de juny, sobre normes reguladores de les eleccions dels representants del cos de Mossos d'Esquadra al Consell de Policia, i contra la resolució de les 997 sol·licituds del vot per correu des l'11 de gener al 18 de gener sense la constitució de la Taula electoral Coordinadora que ostenta, en exclusivitat, l'activitat de resolució de la sol·licitud o petició del vot per correu ".





Aquest és el recurs presentat: