El ministre de Cultura i Esport, José Guirao, ha assegurat que espera que en dues setmanes el seu departament prengui una decisió sobre una possible intervenció de la SGAE, si bé ha aclarit que aquest termini no és fix i "depèn de molts factors".





"Treballem en això des d'abans del 27 de desembre i crec que en dues setmanes podrem prendre una decisió en una direcció o una altra --intervenció o retirada de llicència--. La solució de fer-ho acordadament no es té en compte, perquè ja se'ls va donar una oportunitat", ha assenyalat Guirao durant la presentació a l'Institut Cervantes del pressupost de cultura per a l'exterior.





En aquest sentit, el ministre ha assenyalat que va rebre a la nova junta directiva de la SGAE l'endemà de la seva elecció i llavors no va tenir "clar que volguessin arreglar tots els problemes, sinó els seus problemes". "Jo els vaig preguntar pel recurs que havien interposat contra el requeriment de Cultura i ells em van respondre que això depenia del que digués l'assessoria jurídica. Així que els vaig contestar el mateix respecte al requeriment, que ho consultaríem amb la nostra assessoria", ha assenyalat.





El ministre de Cultura ha assenyalat que, atès que no van sortir endavant els nous estatuts de la SGAE a la darrera assemblea --un dels requisits del ministeri--, "cal prendre decisions". I els dos escenaris que a dia d'avui contempla Cultura són els de la intervenció de l'entitat o el de la retirada de llicència.





"El més normal seria demanar la intervenció per problemes puntuals al jutge, però es pot allargar l'eficàcia d'aquesta mesura perquè al haver d'anar per via judicial ens podíem anar a un any. Després hi ha una altra que ens agrada menys, que és treure la llicència de manera més immediata, però que és més traumàtica", ha aclarit el ministre.





En qualsevol cas, ha reiterat que cal "arreglar els problemes en el menor temps possible" i que hauran d'intervenir també els socis de l'entitat. "Ens arriben cartes cada dia com si poguéssim resoldre tots els seus problemes, però aquesta crisi va contra ells i són ells mateixos els que s'estan infligint aquest mal", ha lamentat.





Guirao també ha deixat la porta oberta a una altra solució amb la junta directiva. "Si hi ha un escrit clar, contundent i amb terminis determinats dissenteixo una altra cosa, ens tornaríem a seure. Mostra bon tarannà, però s'ha de traslladar aquesta voluntat de fer-ho, no només a través dels mitjans de comunicació", ha destacat.