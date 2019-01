L'exministre principal escocès Alex Salmond ha estat detingut per la Policia, que no ha aclarit formalment que aquesta detenció estigui relacionada amb les acusacions d'assetjament sexual abocades contra ell durant el darrer any, segons la cadena britànica BBC.





La Policia d'Escòcia s'ha limitat a confirmar la detenció d'un home de 64 anys i la remissió d'un informe sobre la Fiscalia. Està previst que Salmond comparegui davant d'un tribunal aquest mateix dijous.





Salmond, que va dimitir com a cap del Govern d'Escòcia després del fallit referèndum independentista de setembre del 2014, havia abandonat el Partit Nacionalista Escocès (SNP) a l'agost després de veure's esquitxat per unes denúncies d'assetjament sexual.





Els fets en qüestió es remuntarien a l'etapa en què Salmond encara era ministre principal, a finals del 2013, segons els mitjans locals. Dues dones van denunciar l'exdirigent el gener del 2018, arran que l'actual Govern presentés una iniciativa per combatre l'assetjament sexual.





Salmond va titllar de "ridícules" les acusacions i va qüestionar les investigacions obertes contra ell, fins al punt que va presentar accions legals contra l'Executiu de Nicola Sturgeon per la manera en què havia actuat. Un tribunal d'Edimburg va qüestionar aquest mes les actuacions del Govern per un suposat biaix.