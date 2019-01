El resultat de l'autòpsia practicada al detingut de 18 anys que va morir diumenge a la comissaria dels Mossos d'Esquadra del districte de Ciutat Vella de Barcelona, quan estava sota custòdia policial, descarta la mort violenta traumàtica i assenyala que va patir una insuficiència cardiorespiratòria aguda.





Així ho ha explicat aquest dijous el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que informa que el Jutjat d'Instrucció 30 de Barcelona té oberta una causa per la mort del detingut en dependències policials.





En descartar l'autòpsia que patís una mort violenta traumàtica, en aquest moment, la investigació no es dirigeix contra ningú i s'està a l'espera de proves complementàries, com l'anàlisi de tòxics, ha puntualitzat el TSJC.





El jove mort, de nacionalitat siriana i veí de Barcelona, va morir diumenge a la comissaria de Ciutat Vella, al carrer Nou de la Rambla, on es trobava sota custòdia policial des de la matinada.





El jove havia estat detingut de matinada per un presumpte furt d'un telèfon mòbil al carrer Vistalegre, en el mateix districte de Barcelona, i el van traslladar a aquesta comissaria i no a la de les Corts --on es realitza habitualment la custòdia de detinguts - perquè estava molt plena.





En un comunicat, la policia catalana ha detallat que els agents van traslladar al jove al Centre d'atenció primària (CAP) Pere Camps poc després de les 7 del matí d'aquest diumenge, després que el detingut manifestés que es trobava malament.





Després de rebre l'informe d'alta mèdica, els Mossos el van retornar a la comissaria i pocs minuts després de tornar a les dependències policials el jove es va desmaiar.





Agents de Mossos li van realitzar maniobres de reanimació fins a l'arribada del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van seguir amb l'actuació sense aconseguir reanimar-lo i van certificar la mort del detingut.





Després dels fets, el Centre per a la defensa dels drets humans Iridia va demanar ajuda a través de les xarxes socials per a demanar informació i detalls de l'incident per si podia tractar-se d'un presumpte cas de violència institucional.





Per a aquest divendres diverses entitats han convocat una manifestació al carrer Vistalegre de Barcelona per exigir el cessament de les morts sota custòdia policial.