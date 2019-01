Presó provisional sense fiança pel pare que presumptament va maltractar al seu nadó de dos mesos

El Jutjat d'Instrucció 3 d'Arenys de Mar (Barcelona) ha decretat aquest dijous presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home investigat per la mort del seu nadó de dos mesos, a qui presumptament va maltractar.





Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el delicte es tipificarà a mesura que avanci la causa i el rang va d'homicidi imprudent o dolós fins assassinat amb traïdoria.





El investigat havia estat citat al jutjat per aquest mateix dijous per estudiar la modificació de la seva situació personal.





El Jutjat va acceptar aquest dimecres la personació de la Generalitat com a acusació particular i la de l'Ajuntament de Pineda de Mar (Barcelona) com a acusació popular en la causa per la mort del nadó, que es va produir dilluns a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on estava ingressat pels presumptes maltractaments.





La Fiscalia de l'Àrea de Mataró i Arenys de Mar va presentar un escrit al matí de dimarts al jutjat interessant una nova compareixença del pare investigat per presumptament maltractar el nadó i va avançar que anava a demanar el seu ingrés a la presó preventiva, tal com havia fet en una anterior compareixença judicial després de la detenció de l'home, que després va quedar en llibertat provisional.