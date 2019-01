Cinc detinguts en el desallotjament d'un parc al Raval

Els Mossos d'Esquadra van arrestar dijous a la nit un home i quatre menors a realitzar un dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana al Raval de Barcelona per desmantellar un punt on es concentraven grups de consumidors de drogues i persones que passaven la nit acumulant ferralla, entre altres objectes.





Segons ha informat el cos policial català aquest divendres en un comunicat, el dispositiu als Jardins de Sant Pau del Camp va començar dijous a partir de les 20.00 hores i va acabar cap a les 22.00 hores amb les cinc detencions: un major d'edat per una ordre de recerca i captura, i els quatre menors per presumptament robar un mòbil a una jove al mateix parc abans que comencés l'operatiu -els agents els van trobar documentació de la denunciant-.





Van identificar altres persones que estaven al parc -entre elles un altre menor-, part de les quals solen pernoctar-hi i van acceptar abandonar el lloc amb les seves pertinences i deixant la ferralla, que va ser recollida per camions de la neteja.





L'operatiu es va fer arran de diverses queixes veïnals per la percepció d'inseguretat a la zona i va tenir com a objectiu garantir que al parc no hi hagi persones que puguin estar vinculades amb tinença de substàncies estupefaents o armes, o facin del parc el seu espai habitual per dormir.