El proper divendres 12 d’abril a les 20h tindrà lloc el concert 'El somriure de Montserrat Caballé', un homenatge a la soprano barcelonina que comptarà amb algunes de les veus més destacades de la història de la lírica i vells amics que no han volgut faltar a la cita. Noms tan rellevants com Josep Carreras, Jaume Aragall, Joan Pons, Al Bano, Paata Burchuladze, Begoña Alberdi, María Gallego o Josep Bros, entre d’altres, cantaran en una vetllada que serà dirigida per Lluís Pasqual, amic íntim de la família Caballé, i que comptarà amb la batuta de Guillermo García Calvo. Altres primeres figures del món de l’òpera que no poden traslladar-se en aquelles dates també hi seran presents en forma de testimoni audiovisual, com Plácido Domingo, Riccardo Muti, Zubin Mehta, Roberto Alagna o Juan Diego Flórez entre molts d’altres.





El mateix vespre, el Saló de Miralls del Liceu acollirà l’acte de lliurament de la Medalla d’Or de la ciutat que l’Ajuntament de Barcelona entrega de forma pòstuma en record a la soprano catalana.





'El somriure de Montserrat Caballé' cerca mostrar el costat més humà i personal de la diva de l’òpera, tot acostant la seva figura i el seu entorn als seus admiradors. Per aquest motiu, en aquesta vetllada també hi cantaran artistes propers a la soprano i que van marcar la seva carrera. Figures com la de Pene Pati i Agostina Smimmero, guanyadors del Primer Premi del Concurs Internacional de Cant Montserrat Caballé; Nikolay Baskov, artista vingut del món del pop que per admiració a la soprano es va introduir al món líric com a alumne seu i que com amb altres deixebles com Jordi Galán van acabar cantant nombrosos concerts amb ella; o Anthony Harutian, joveníssim cantant de 19 anys i últim deixeble de Caballé. La llarga llista d’actuacions la completen vells amics i col·legues de la soprano com Josep Carreras, Jaume Aragall, Joan Pons, Paata Burchuladze, Begoña Alberdi, Josep Bros, Al Bano, Isabel Rey, María Gallego o Carlos Cosías.





L’homenatge, que serà transmès en directe a través de Televisió de Catalunya i de Catalunya Música, serà conduït i presentat per Lluís Pasqual, que ha comptat amb la col·laboració de Leo Castaldi per la coordinació de continguts audiovisuals. Uns continguts que permetran comptar també amb els testimonis de primeres figures del món de la lírica com Plácido Domingo, Riccardo Muti, Zubin Mehta, Roberto Alagna, Juan Diego Flórez, Richard Bonynge, Teresa Berganza, Ainhoa Arteta, Carlos Álvarez, Giancarlo del Monaco, James Conlon, Valery Gergiev, Pretty Yende, Nadine Sierra o Levy Sekgapane.





Els principals teatres d’òpera del món que van tenir el plaer d’acollir-la sobre el seu escenari també han volgut acompanyar al Liceu en aquesta iniciativa. Una llarga llista encapçalada per la Royal Opera House – Covent Garden, el Teatro alla Scala de Milà, l’Opera de París, la Wiener Staatsoper, el Metropolitan Opera House de Nova York o el Teatro Real de Madrid entre molts d’altres.