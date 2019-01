Guaidó a les Forces Armades: "Germans, depèn de vostès, ha arribat el moment"

"El 23 de gener, els veneçolans es van despertar del malson per a somiar, per fer realitat els seus somnis", va dir Juan Guaidó, qui es va proclamar president a càrrec de Veneçuela aquest dia.





Guaidó va donar una conferència de premsa a la Plaça Bolívar de Chacao, envoltat de partidaris i de la Junta Directiva de l'Assemblea Nacional. L'acte va començar amb un minut de silenci en honor de les víctimes de la violència dels últims dies.





"Va ser el silenci amb què vam començar aquest any, però també el silenci que guardem el 23 de gener", va dir Guaidó, en referència al dia en què es va declarar president a càrrec de Veneçuela.









"En Miraflores, creuen que aquest moviment serà buidat ... Però aquí ningú es rendeix. Veneçuela es va despertar per no tornar a dormir mai més, sinó per somiar amb Veneçuela que ens mereixem", va dir Guaidó, que va dir abans que "més que un alliberador "prefereix ser" un funcionari públic ".





