Espanya demana convocar eleccions a Veneçuela

El ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, ha assegurat aquest divendres que el Govern espanyol ha proposat als seus socis de la UE que exigeixi al "règim" veneçolà la convocatòria d'eleccions amb un "termini temporal" i que, si no ho compleix, es plantegi altres mesures com "el reconeixement del president interí (Joan Guaidó), perquè sigui l'Assemblea qui convoqui les eleccions".





Així ho ha assegurat Borrell en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, que s'ha celebrat durant la reunió del Comitè Polític i de Seguretat (COPS) de la UE. Aquesta proposta, ha dit, encara està en discussió, encara que la majoria de socis "està per la labor".





Borrell no ha volgut precisar quin seria aquest termini que ha de fixar la UE, però ha deixat clar que no pot ser "de la nit al dia", perquè la UE no ha de "fer seguidisme d'altres països", però tampoc es pot " dilatar" i que es perdi una ocasió en un moment en què l'oposició veneçolana ha actuat de manera contundent.