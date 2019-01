Llibertat pel poble de Veneçuela!

Veneçuela ens fa mal en l'ànima. El que els polítics espanyols s'embranquin en discussions electoralistes els defineix com irresponsables i mediocres. La situació és tan greu, que els depredadors de sempre ja s'han tornat a dividir en dos blocs, com si la vida es reduís a estar amb mi o contra mi. Europa, per no ser menys, s'ho està pensant i per sota el nas parla amb uns i amb altres, a veure si sona la flauta i els veneçolans s'arreglen a ells mateixos.





És tan difícil convocar una reunió d'urgència al Parlament espanyol en què participin tots els líders polítics i parlin clar i a una sola veu? Doncs sí, és molt difícil, què dic! impossible. Aquí, en aquest diari, tenim tres destacats periodistes, professors i diplomàtics tancats en aquell infern, jugant-se la vida per explicar-los el que passa al seu país. Gràcies Professor Fergusson, Doctor Oscar Hernández i a la periodista que més i millor ha entrevistat el goril·la Chávez, Ludmila Vinogradoff. Per tots ells temem i resem mentre llegim els seus articles.









Llegeixin vostès. També el que aniran publicant, és la veritat pura i dura del que està succeint en aquesta nació germana i que ells viuen en primera persona, nació germana oprimida ara per un ex conductor d'autobus i empresonada per uns militars corruptes i traïdors que no saben ni volen respectar les decisions democràtiques del seu poble, al qual podemites, comunistes i socialistes espanyols han abandonat a la seva sort per protegir el cretí que ens presideix, que se les dóna d'estadista i no és més que l'últim mico d'una Unió Europea covard i decadent.





Maduro, fot el camp ja! Llibertat per al poble de Veneçuela!