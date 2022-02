Ucraïna: I ara què fem?

El president de Rússia, Vladimir Putin @ep





El Protocol de Minsk és la mare del conflicte que ara mateix ofega la llibertat dels ucraïnesos i col·loca la Rússia del sàtrapa Putin a la llista negra dels tirans internacionals. Va ser un acord signat per representants d'Ucraïna, la Federació russa, la República Popular de Donetsk, els Estats Units i l'OTAN . Tots van pensar que es compliria però ha saltat pels aires aquesta matinada després que Occident hagi deixat inexplicablement l'exèrcit soviètic desplegar-se impunement per totes les fronteres d'Ucraïna per després atacar-la fàcilment sense que l'exèrcit de la República d'Ucraïna pogués fer res per evitar-ho . Un, a aquestes alçades de la vida no s'explica el que ha fet Occident davant d'un paio com Putin, especialista a enverinar dissidents i enviar a la presó manifestants i opositors sense cap mena d'escrúpols. Donar-se cops de pit davant situacions perfectament previsibles és una idiotesa i provocaria el riure fàcil si no fos perquè aquí hi haurà centenars de morts i tots correm el risc cert que aquesta guerra ens agafi al mig, de manera que això pot arribar a suposar .







Estem davant un nou ordre mundial en què Rússia i la Xina manejaran el cotarro? O potser, al país de mai més, on el líder xinès farà de Peter Pan mentre el dictador rus es queda per decisió pròpia amb el paper del sinistre Capità Garfi.





¿Ens han pres els cabells els nostres dirigents polítics del molt civilitzat fent grans escarafalls d'indignació i dolor davant la tragèdia que han provocat entre tots? O estem davant d'un succeir esdeveniments imprevisibles que els caps de govern dels Estats Units, Anglaterra, França i Alemanya no han sabut detectar i del qual els russos en trauran un profit inesperat?





De veritat vostès es creuran aquesta explicació tan simple? Putin és un tipus format a la sinistra KGB, ningú no pot parar-ho i els pobres ciutadans russos sobreviuen en un país on l'estat i fins i tot les màfies imposen les seves conductes antidemocràtiques i de potència nuclear. Vostès. creuen que gent així respectaria els drets humans o la legalitat internacional perquè els ciutadans de la Comunitat Europea visquessin feliços i com diem per aquí, mengessin perdius? I dic jo: I ara què fem…?