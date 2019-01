Hospitals catalans han vist els seus serveis d'urgències saturats i, en alguns casos, col·lapsats, a finals d'aquesta setmana, després que en l'anterior es dupliquessin els casos de grip registrats, a l'espera que la pressió s'accentuï el cap de setmana .





L'Hospital del Mar de Barcelona es troba "col·lapsat" aquest divendres, amb 99 pacients en urgències i 36 pendents de llit per ingressar, han explicat fonts de Metges de Catalunya (MC).





Per la seva banda, en les urgències de la Vall d'Hebron de Barcelona hi ha aquest divendres 83 pacients en espera, i fonts de CCOO han destacat que hi ha alguns que porten fins a quatre dies en una llitera, i pacients amb mascareta als passadissos, "totalment col·lapsats".





Aquesta situació es veu agreujada per les condicions en què es troben, ja que a la part de boxes només hi ha un lavabo per a més de 40 pacients, i lliteres molt antigues que costa fer rodar, al que se suma que els professionals veuen falta de personal i de reforços, fins al punt de tenir por de no atendre correctament.





Des urgències tenien la consigna de derivar pacients a l'Hospital de l'Esperança de Barcelona, que tenia un espai habilitat per a aquest increment d'atencions per la grip i el fred, però ja està ple.





En el de Palamós (Girona) tenien 11 pacients pendents d'ingressar al matí, entre els quals n'hi ha quatre que estan a urgències des de dimecres, i el centre té plenes tots els llits habilitades per la grip, segons fonts de MC, mentre que al Josep Trueta de Girona hi ha set pacients pendents d'ingrés en planta i 23 boxs plens, encara que la situació no és tan greu com en altres centres.





NOMÉS EL 60% DE LA PLANTILLA





A l'Hospital de Blanes (Barcelona) les urgències sofreixen "bastant saturació" perquè tenen boxes doblats i 14 pacients pendents d'ingressos alhora que la plantilla d'urgències es troba al 60% a causa de les baixes no cobertes, també segons fonts sindicals.





La situació contrasta entre centres del mateix territori, l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, a Vilafranca del Penedès, estan "bastant col·lapsats" amb 18 pacients esperant, mentre que en el l'Hospital de Viladecans (Barcelona) hi ha menys problemes, amb vuit pacients pendents d'ingrés però amb llit assignada.





Al d'Igualada, aquest divendres hi ha 12 pacients pendents d'ingressar en planta, però han explicat que han tingut recentment "dies pitjors", han observat des de MC.





Les urgències de l'Hospital de Terrassa (Barcelona) pateixen una alta pressió --tot i que no arriben al col·lapse--, amb 30 pacients esperant i 16 pendents d'ingressar --tot i tenir 13 altes previstes i cinc llits lliures--, una situació semblant a la d'aquest dijous.





La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha considerat aquest dijous que el Pla nacional d'urgències de Catalunya (Planuc) "està funcionant relativament bé", però va admetre pics de saturació que atribueix al moment d'entrada de la grip en fase epidèmica , i ha rebutjat parlar de col·lapse.