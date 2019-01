Aquesta temporada de la grip està sent especialment intensa a Catalunya. Amb una taxa de 277,66 casos per 100.000 habitants entre el 14 i el 20 de gener, el doble de la setmana anterior, els experts parlen d'epidèmia per descriure l'extensió de la malaltia durant aquest inici de 2019.





De fet, la pròpia Conselleria de Salut de la Generalitat ha informat que l'activitat gripal es manté per segona setmana consecutiva a nivell d'epidèmia a Catalunya, ja que supera el llindar epidèmic d'aquest any, de 110,7 casos.





No obstant això, aquesta qualificació tècnica no lliga amb l'escassa preocupació expressada per la consellera Vergès. Sobre el pla antigripe, la titular de Salut ha comentat que "està funcionant relativament bé i és veritat que quan es canvien les fases epidèmiques, d'una fase zero a una fase un, es veuen pics de saturació", en una entrevista a Catalunya Ràdio.





La consellera de Salut ha reconegut aquest dijous que hi ha "pics de saturació" en les urgències, però les atribueix a l'entrada de la grip en fase d'epidèmia i rebutjades parlar de col·lapse. Aquesta posició és la que ja va manifestar la Conselleria la setmana passada, quan va treure importància a les advertències de CCOO sobre les saturacions en els ambulatoris.





HOSPITALS I CAPS





Els professionals hospitalaris han atès un total de 72.304 urgències --un 2,54% més que la setmana passada--, i el 11,13% dels casos ha requerit ingrés --un 0,68% menys--. En comparació amb la mateixa setmana de 2018, l'activitat urgent és un 1,77% superior.





En aquesta setmana hi ha hagut 47 ingressos hospitalaris de casos greus per virus de la grip als hospitals sentinella, i pujant a 242 els ingressos des de l'inici de la temporada, a principis d'octubre, dels quals el 75% no estaven vacunats.





Sorprèn que si les xifres són superiors a les d'altres anys i l'equip humà per afrontar-les tampoc ha augmentat, Salut no consideri que s'estan saturats els ambulatoris que han d'afrontar aquestes emergències gripals.





A això se suma que la població pediàtrica atesa ha augmentat un 3,75% respecte a la setmana anterior, mentre que el 37,66% del total de les urgències van ser de nivells I, II i III, de major gravetat.





En els centres d'atenció primària (CAP), en aquesta setmana s'han atès 950.576 visites --un 8,86% més que la setmana anterior, de les quals el 96,32% han estat al ambulatorio--, mentre que a els centres d'urgències d'atenció primària (CUAP) han atès 23.404 visites --3,72% més--.