CC.OO. de Catalunya ha advertit aquest dimecres de nous col·lapses a les urgències dels hospitals i centres d'atenció primària (CAP) catalans, "una malaltia crònica" que asseguren que es repeteix cada any en aquestes dates.





En un comunicat, el sindicat ha qualificat de "problema cíclic" situacions actuals com aglomeració de pacients als passadissos, boxes d'observació doblegats, peticions de reforços dels professionals, poc espai per treballar i poca seguretat, davant del que CC.OO. veu com a solució dedicar pressupost a això i voluntat política.





Ha considerat que la Conselleria de Salut de la Generalitat, fa noves apostes per a la planificació i organització --com el Planuc, Enapisc i Piuc-- "sense que, per ara, tingui efecte sobre la població i els professionals que pateixen aquests mesos la inseguretat, la impotència i l'oblit perquè no veuen solució ni a curt ni a llarg termini".





Fonts de la Conselleria han afirmat que "no hi ha col·lapse, és l'activitat habitual en aquesta època", i que de moment no hi ha epidèmia de grip, a l'espera de les dades que es publicaran aquest dijous el Pla d'Informació de les Infeccions respiratòries Agudes a Catalunya (Pidirac) d'aquesta setmana.





OSCIL·LA LA PRESSIÓ





Altres fonts sanitàries han detallat que la situació varia segons el dia, i que per exemple, a l'Hospital Arnau de Vilanova a Lleida, el cap de setmana i dilluns les Urgències van fregar el col·lapse, amb boxes doblats, 35 ingressos i 12 a la espera de llit --entre els quals hi havia quatre amb grip A--, però aquest dimecres la situació està més tranquil·la.





La situació varia segons els hospitals, que reflecteixen una pressió inferior a la d'altres anys durant la fase epidèmica gripal, i mentre a l'Hospital Trueta de Girona, aquest dimarts tenien a 41 pacients a Urgències --cinc estaven pendents de habitació--, la situació és "normal, tranquil·la" a l'Hospital de Viladecans (Barcelona), han afegit les fonts citades.





L'Hospital Germans Trias i Pujol, al campus Can Ruti de Badalona (Barcelona), havia 144 pacients a Urgències sumant els de medicina general, traumatologia i cirurgia, i es prioritzava les persona que requerien cirurgia major ambulatòria per alliberar les urgències.





A la Vall d'Hebron de Barcelona, el matí d'aquest dimecres havia 84 pacients pendents de llit, el més antic des del divendres 11 de gener, segons ha informat en un apunt a Twitter metges adjunts de les urgències del centre.