La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo; el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i la consellera de Presidència, Elsa Artadi, s'han reunit aquest divendres a la seu de la Conselleria d'Economia de la Generalitat en un "clima constructiu", han explicat fonts de la Generalitat.





Les dues parts han "avançat en la negociació de la composició d'una taula de diàleg entre partits" i s'han emplaçat a seguir negociant en les pròximes setmanes sobre aquest tema, però no han concretat la composició ni el funcionament d'aquesta taula de diàleg.





La Generalitat i el Govern arribaven a la reunió amb visions dispars sobre com havia de ser aquesta taula de diàleg: per als primers, ha de tenir presència de partits catalans i d'àmbits estatal com el PSOE i Podem; per als segons, només de partits catalans.





"Les dues parts s'emplacen a seguir treballant en les properes setmanes en aquest àmbit", han conclòs les mateixes fonts, que afegeixen que també s'ha quedat a seguir treballant en el marc d'un segon espai de diàleg, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat.





Així, els dos governs segueixen en el mateix punt que a la reunió de la setmana passada a Madrid: si al diàleg a través d'aquests dos espai de diàleg, però encara queda en l'aire com ha de funcionar la taula amb presència de partits polítics.





PRESSUPOSTOS





Altres fonts coneixedores de la trobada consultades han explicat que també s'ha abordat la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE), però en aquest punt no hi ha hagut "cap avanç", de manera que l'independentisme segueix mantenint el seu rebuig.





Precisament, aquest divendres Artadi ha afirmat en una entrevista al programa 'Acció Política' de TV3 --que s'emetrà aquest dissabte-- que no descarta que l'independentisme faciliti la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat al Congrés si el Govern central compleix amb diverses qüestions, com garantir un "diàleg efectiu" i el dret d'autodeterminació.





També ha demanat al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, "coratge, altura de mires, sentit d'Estat i mecanismes que demostrin la voluntat real" que el diàleg Govern-Generalitat es tradueixi en fets concrets.