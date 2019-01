El sindicat UGT ha emès un comunicat on considera "injustificat el tancament del Servei d’Oncologia Pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell". El sindicat denuncia que "siguin els que siguin els criteris aplicats, econòmics o de qualitat, aquesta decisió precaritza encara més la situació dels serveis sanitaris de la nostra comarca".





Aquesta crítica de la organitzación sindical es suma a altres veus que han expressat el seu enuig pel tancament d'un centre de referència d’oncologia pediàtrica infantil que és necessari a la zona del Vallès Occidental.





El sindicat emplaça a la Conselleria de Salut, dirigida per Alba Vergès, que entomi aquest assumpte "com a prioritari i es convoqui amb caràcter d’urgència una reunió al més alt nivell, per debatre i trobar les solucions i els recursos per fer de la Sanitat Pública al Vallès Occidental el servei essencial que mereixem".