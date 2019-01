Estat de crisi en Podemos: el lideratge de Pablo Iglesias penja d'un fil

Pablo Iglesias se sent encara més sol. Com ell, diversos membres de Podemos encara estan intentant encaixar els cops rebuts en tan sols una setmana: Iñigo Errejón es decanta per Més Madrid, Manuela Carmena rebutja incloure a un altre representant del partit en aquesta llista i ahir, la dimissió de Ramon Espinar de tots seus càrrecs en el partit.





A la directiva de Podemos pensen que la sortida d'Espinar està causada per l'intent fracassat d'apropar el partit a la plataforma de Errejón, en comptes d'haver mantingut la calma amb la situació. Però altres membres apunten a una raó personal i política, ja que Espinar hauria proposat ser el candidat de Units Podem a Madrid, però no va ser l'escollit.





En ambdós casos, queda clar que Iglesias i el seu nucli estan vivint els seus moments més baixos a menys de 5 mesos per a les municipals. Decebuts i capcots al seu partit, Pablo Iglesias segueix entestat a "lluitar sí o sí", i, tirant d'orgull, fa cas omís a la "traïció" d'Errejón i ignorant també a altres membres del partit, com ara Ramon Espinar, que aconsellen evitar una guerra interna.









La verticalitat de Podemos: es desfà la seva directiva, es desfà el partit

L'equip d'Esglésies explica que l'estratègia per a la candidatura per Madrid i les 'grans decisions' sempre ha correspost a la direcció regional. Però Podemos és un partit molt vertical i el que decideixi la direcció nacional ha de ser llei.





Per això, és evident que alguns membres que no participaven directament d'aquesta presa de decisions estiguin fastiguejats amb aquest model de direcció de partit, com li ha passat a Ramón Espinar. "En la situació actual no es donen les condicions per portar el projecte de Podem a Madrid cap a on crec que ha de dirigir", va argumentar Espinar en el seu missatge de comiat.





Ramon Espinar no vol competir amb Més Madrid. No ha volgut triar entre Errejón o Iglesias, no vol dividir el partit després del revés electoral d'Andalucia i, volia pensar en la unió pel bé del futur de la formació. Per això, tot i ser fidel a Iglesias i crític amb l'emancipació de Errejón, ha dimitit veient que el partit ja no pot sumar, sinó que es resta internament.





Al seu dia, Iglesias li va compensar donant-li suport quan va esclatar l'escàndol del seu compravenda d'un habitatge social amb un benefici de 30.000 euros (els pablistas creuen que la filtració va arribar dels errejonistas). I a dia d'avui, hi ha fins i tot qui especula sobre un interès d'Espinar d'entrar a les files de Errejón. Encara que en Podemos qualifiquen aquests rumors de "falses".





Reunió extraordinària de la direcció en set dies

Podemos ha convocat per avui dissabte 2 de febrer una reunió del Consell Ciutadà Estatal. La trobada s'analitzarà la situació del partit després de la renúncia de Ramon Espinar i la crisi oberta per la decisió d'Íñigo Errejón de concórrer a les eleccions a Madrid amb Més Madrid, de Manuela Carmena.





Mentrestant, aquest divendres, 11 líders regionals de Podemos han signat una declaració conjunta en què demanen "cooperar i no competir" i afirmen que és "temps de la responsabilitat". Els barons de Podem proposen un armistici entre Esglésies i Errejón, preocupats pels efectes col·laterals del conflicte en les seves comunitats autònomes. Per això, han subscrit una declaració que diu: "Ens fem falta totes i tots. És l'hora de cooperar i no de competir".