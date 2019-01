Tocata i fuga en Podemos

La marxa forçada d'Errejón de Podemos ha posat de manifest el que era evident fa ja temps: la manca de democràcia interna, el desastre organitzatiu i l'absència ideològica que han arrossegat al partit de la il·lusió i el canvi a convertir-se en el dels supervivents pel càrrec.





Les diferents convocatòries a les urnes després del tsunami Errejón estan donant molts maldecaps al partit d'Iglesias & Montero, en trobar-compost i sense candidats de talla, a més de la ruptura amb Manuela Carmena, que no ha deixat que li facin la llista com va succeir en les eleccions del 2015.





Amb la incertesa i tot de si Podemos presentarà candidatura alternativa a l'ajuntament ia la Comunitat De Madrid, Íñigo Errejón ha mostrat múscul en comptar ja amb 6500 voluntaris i el seu ja excompany Iglesias tem no superar el 5% del vot.





Quan encara no havia assumit la marxa de Errejón, aquest véns Ramón Espinar, líder de Podemos a la capital d'Espanya, també ha agafat les de Villadiego perquè, segons ell, no es donen les circumstàncies necessàries per portar el projecte de Podemos a Madrid . No ha volgut jugar-se-sent el cap de llista -li ho havia imposat Iglesias- del seu fins ara partit. No vol competir amb Errejón sabent que una derrota pot ser el resultat i la seva fi com a polític.





La situació de malestar amb la ja operació de toca i fugida es va a estendre a altres zones d'Espanya.





A Catalunya la situació està complicada per la falta de lideratge, estratègia i organització de la nova secretària general de Podemos, Noelia Bail, que des del seu elecció en el càrrec, setembre del 2018, poc activitat interna i externa se li coneix. Això sí, se les ha arreglat per ser cap de llista al Senat en les pròximes eleccions, la data no es coneix.





És clar que això només pot quedar-se a aspiracions, ja que el partit de Colau vol que una persona de la seva confiança ocupi aquest nombre un. Segur que serà així. Com denunciaven fa uns dies alguns militants, la celebració de primàries ha anat a parar al mateix lloc on van enterrar la tan utilitzada paraula "la casta". No s'estan realitzant primàries en el 90% dels municipis i ciutats, es fa els ulls grossos i en aquells llocs que presenten algun candidat incòmode, li apliquen un article del reglament que està tancat en un calaix amb moltes teranyines de no usar-lo. Podemos a Catalunya també s'ha convertit, fa temps ja, en el partit de les empentes i els supervivents .És clar que els iniciàtics i les urnes els van a tornar a la realitat.





Jéssica Albiach, persona de Errejón a Catalunya, que no està ben vista al Podemos actuar, potser per aquesta relació amb ell, pot ser la persona triada per a la constitució del partit o plataforma de l'home de moda, Íñigo Errejón.





Amb l'espantada d'aquests polítics coneguts, la crisi de Podemos només acaba de començar. S'anirà veient en els propers dies el degoteig d'altres que abandonen el vaixell davant d'una situació de cesarisme sense rumb en la qual s'ha convertit el partit dels cinc, ara en mans només d'Iglesias i la seva parella.