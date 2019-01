Pel "futur" del Macba al Raval: Isabel Coixet, Antoni Vila Casas i Salvador Alemany se sumen al manifest

La cineasta Isabel Coixet, el mecenes Antoni Vila i Casas, el president del patronat del Liceu, Salvador Alemany, i l'artista alemany Erwin Bechtold s'han sumat al manifest pel "futur" del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) en Raval que han subscrit més de 270 personalitats de l'àmbit cultural i que es presentarà dilluns en un acte a l'Ateneu Barcelonès.





Al document, que dijous portava gairebé 200 signants, s'han adherit també el professor d'Història de l'Art, exdirector del Macba i president de la Fundació Banc Sabadell, Miquel Molins, l'escriptora Núria Amat, l'arquitecte Pedro Azara i el president del FAD i catedràtic d'Esade, Jordi Montaña, segons han informat fonts pròximes.





El manifest el signen noms com Chris Dercon, Manuel Borja-Vilell, Pere Portabella, Frederic Amat, Antoni Abad, Miralda, Benedetta Tagliabue i Toni Tàpies per defensar l'ampliació prevista pel Macba a la Capella de la Misericòrdia, abans que el ple de l'Ajuntament barceloní voti sobre un canvi d'usos de la capella assignada al museu per convertir-lo en un centre d'atenció primària (CAP).









Sota el títol 'Manifest pel futur del Macba. Salut i cultura, tot per al Raval ', els signants alerten que el futur del museu "està en risc i amb ell, la cultura a Barcelona i la millora del Raval, per un fals debat amb un equipament de salut en un context electoral ".





En el text, recorden que l'edifici de la Capella de la Misericòrdia va ser cedit fa cinc anys al museu i allà té programada l'ampliació per ubicar la col·lecció permanent, sabent que l'edifici Meier és "insuficient".





D'aquesta manera, "l'Ajuntament li treu al museu l'única possibilitat de creixement sostenible i necessari que té al costat", lamenten convençuts que hi ha una solució que permetria ampliar i millorar els dos equipaments sense haver de renunciar a cap.





"El Macba ha estat i és un agent transformador social del barri i ho ha de continuar sent participant en la solució dels reptes actuals. Juntament amb el CCCB, la UB, la URL, la Filmoteca, l'Escola Massana, el Liceu, el Conservatori del Liceu i el Taller de Músics és un eix vertebrador d'un dels barris més complexos de la ciutat i museu de referència internacional ", afegeixen.





Entre les persones que subscriuen el manifest, que es presentarà dilluns a l'Ateneu Barcelonès també figuren el president del CoNCA, Carles Duarte; la presidenta del Palau de la Música, Mariona Carulla; el poeta Rafael Argullol, el fotògraf Joan Fontcobuerta, el col·leccionista i publicista Lluís Bassat i el director de Foto Colectània, Pepe Font de Mora, entre d'altres.





També s'adhereixen l'exconseller Andreu Mas-Colell, el compositor Michel Nyman, Joan Abellà, Pep Agut, Pedro Aires, Vicenç Altaió, Emilio Álvarez, Miquel Alzueta, Rosa Amorós, Manel Armengol, Inés Arquer, Art Barcelona, Montse Badia, Jordi Badia , Maria José Balañá, Neus Ballús, Ferran Barenblit, Lluís Bassat, Mercedes Basso, Elba Benítez, Antoni Bernad i Jordi Bernadó.





També s'uneixen a la reividicación Eduardo Bobillo, Alfons Borrell, Xavier Bosch, Ana Bricall, Ana Mª Briongos, Xavier Bru de Sala, Carlos Bunga, Maria Àngels Cabré, Lluís Cabrera, Josep Maria Carbonell, Josep Maria Carreté, Carles Casals, Cristina Castañer , Jordi Cerdà, Joaquim Chancho, Cristian Cirici, Victòria Cirlot, Lourdes Cirlot i Jordi Coca.





Altres de les personalidadese són Victòria Combalia, Massimo Danzi, Silvia Dauder, Patricia Dauder, Alfonso de la Torre, Juana de Aizpuru, Helga de Alvear, Max d'Esteban, Cèlia del Diego, Miquel Espinet, Àngels de la Mota, Joan de Muga, Simon de Pury, Lydia Delgado, Marc Domènech, Carles Duran, Mario Eskenazi, Eva Faustino, Idoia Fernández, Daniel Fernández, Carles Ferrater i Abel Folk.





Hi figuren també Albert Forns, Mireia Freixa, Jaume Freixa, Gabriela Galcerán, Sabine Gamper, Dora García, Daniel García Andújar, Lluís Garriga, Joan Gaspar, Francisco Gaudier, Doris Ghett, Daniel Giralt-Miracle, Jordi Gràcia, Ainhoa Grandes, Jordi Gratacós, Eulàlia Grau, Pau Guardans, Mercedes Güell i Mateu Hernández.





També Pau Herrera, Llucià Homs, Ekatterina Iragui, Mª Virginia Jaua, Gabriel Jené, Pablo Juncadella, Cecilia Lobel, Helene Lacharmoise, Manolo Laguillo, Antoni Llena, Manuel Lombardero, Cristina López, Maribel López Zambrano, Soledad Lorenzo, José Mª Lluna, Ferran Madico, Aurelio Major, Anna Malagrida, Elvira Maluquer, Joan Anton Maragall, Miguel Marcos, Bartomeu Marí, Javier Mariscal i Chus Martínez.





El donen suport a més Ana Mas, Raymon Masllorens, Jordi Mayoral, Clara Mc Andrew, Sabino Méndez, Joan M. Minguet, Miralda, Toni Miserachs, Lola Mitjans, Ani Molnar, Antonio Monegal, Fede Montornés, Sergio Mora, Muntadas, Mariano Navarro, Isabel Nen , Beatriz Nen, Alex Nogueras, Margarita Nuez, Santiago Olmo, Luisa Ortinez, Aitor Ortiz, Mabel Palacín, Alberta Pane, F. Javier Panera, Sixe Parets, Núria Paricio, Jordi Paris i Clara Pastor.





Finalment, Antonio Patiño, Fernando Peracho, Antoni Perna, Ricard Planas, Poldo Pomés, Pere Portabella, Elisabet Pueyo, Joan Rabascall, Sunny Raibar, Artur Ramon, Paco Rebés, Tere Recarens, Rosa Regàs, Jorge Ribalta, Xavier Ribas, Àngels Ribé , Rachel Richner, Fèlix Riera, Carme Riera, Maite Roca, Ramon Rodríguez, José Rodríguez-Spiteri, Joan Rom, Mercedes Ros, Lorena Ruiz de Villa, Ignasi Sagalès, Joan Sala, Pep Salazar, Laura Salvador, Miguel Ángel Sánchez, Rocío Santacruz , Sílvia Sauquet, Marita Segòvia, Maria Seltsa, Albert Serra, Judit Subirachs-Burgaya, Carles Taché, Taller de Músics, Jordi Teixidor, Francesc Torres, Montse Triola, Ernesto Ventós, Oriol Vilanova i Rafael Vilasanjuan.