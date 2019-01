Sánchez adverteix Maduro: Espanya ha de fer com França i reconeixerà Guaidó si no convoca "eleccions lliures" en 8 dies

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha donat a Nicolás Maduro un termini de vuit dies per convocar "eleccions justes, lliures, transparents i democràtiques" a Veneçuela i si no reconeixerà Joan Guaidó com a president de Veneçuela.





"No busquem posar o treure governs a Veneçuela, volem democràcia i eleccions lliures i transparents amb les garanties necessàries perquè un Govern representi al poble veneçolà", ha dit el president del Govern en una declaració institucional realitzada a Moncloa.









Sánchez ha explicat que el país "viu des de fa molts anys una gravíssima crisi econòmica, política i social, amb més de tres milions de veneçolans desplaçats", davant la qual cal actuar amb "cautela, responsabilitat i fermesa".





També ha destacat que "en tot moment Espanya ha liderat la posició de la UE" respecte a la situació a Veneçuela, "en coherència amb la relació especial" que manté amb aquest país i amb tota l'Amèrica Llatina en el seu conjunt.









Sánchez ha recordat que a Europa es "està treballant des del passat dimecres en una posició comuna", que ja es va traduir en una declaració que "reconeixia la legitimitat de l'Assemblea Nacional i feia una crida a la celebració immediata d'eleccions".





De fet, el president de França, Emmanuel Macron, també ha anunciat al mateix temps que Sánchez que reconeixerà Guaidó com a president de Veneçuela si Nicolás Maduro no anuncia la convocatòria d'eleccions en un termini de vuit dies.









"El poble veneçolà ha de poder decidir lliurement el seu futur. No obstant eleccions anunciades en vuit dies, podríem reconèixer a Juan Guaidó com 'president encarregat' de Veneçuela per implementar aquest procés polític. Treballem conjuntament amb els nostres aliats europeus", ha afirmat Macron a través d' Twitter en dos missatges, un en francès i un altre en castellà.





"CORATGE" D'GUAIDÓ

Sánchez ja va traslladar a Guaidó el dijous, per mitjà d'una trucada telefònica realitzada en un recés del Fòrum de Davos, el "coratge" que està demostrant com a president de l'Assemblea Nacional.





El passat dimecres 23 de gener Joan Guaidó es va declarar a si mateix president de Veneçuela en considerar il·legítim el nou mandat de sis anys assumit per Nicolás Maduro el 10 de gener i ser ell la següent autoritat constitucional del país. Guaidó ha estat reconegut pels Estats Units, Colòmbia i Brasil, entre altres països.





Aquest divendres, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, va assegurar que el Govern ha proposat als seus socis de la UE que exigeixi al "règim" veneçolà la convocatòria d'eleccions amb un "termini temporal "i que, si no ho compleix, es plantegi altres mesures com" el reconeixement del president interí, perquè sigui l'Assemblea qui convoqui les eleccions ".





Nicolás Maduro va respondre a l'exigència formulada Borrell dient que el que ha de fer Espanya és convocar eleccions ja que Pedro Sánchez no va ser elegit a les urnes, i ha acusat el president del Govern de repetir el guió de José María Aznar i fins i tot situar-se a la dreta.