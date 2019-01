El president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Juan Guaidó, ha consagrat aquest dimecres de la mà del president dels EUA, Donald Trump. El dignatari ha considerat a Guaidó com el president legítim de Veneçuela i l'ha reconegut oficialment com la màxima autoritat del país.









Guaidó, de 35 anys, ha fet constants crides a les forces armades i a la població perquè s'uneixin i pressionin perquè es produeixi la sortida del president, Nicolás Maduro, qui el Congrés ha declarat "usurpador".





L'estratègia que el Parlament debat des que Guaidó va assumir el càrrec fa 17 dies és oferir garanties legals a funcionaris i militars perquè desobeeixin Maduro.





"No pretenc guarir les ferides de fa 20 anys i no pretenc amagar-les (...); aquest procés de guarició passa per aquest reconeixement cap al futur i que hi ha d'haver justícia en el seu moment per qui ho ha fet malament", ha asseverat.





La crisi política a Veneçuela s'ha aguditzat des del passat 10 de gener, quan Maduro va iniciar un segon mandat que l'oposició i gran part de la comunitat internacional no reconeixen perquè consideren que és fruit d'un procés electoral fraudulent que va culminar amb la votació del 20 de maig.





L'oposició ha convocat pel 23 de gener una jornada de mobilitzacions contra el Govern que podria ser l'arrencada d'una onada de protestes similar a les viscudes el 2014 i 2017, que es van saldar amb més de cent morts i milers de detinguts i la repressió dels quals ha suscitat una investigació preliminar al Tribunal Penal Internacional (TPI).