Negocis i poder polític: com Maduro es guanya la protecció dels militars

Nicolás Maduro va defensar el seu mandat amb la veu del poder militar, després d'unes eleccions il·legítimes que van proscriure a l'oposició al maig de 2018, el passat 10 de gener. I, és que, després de les denúncies d'ONG i polítics internacionals sobre l'avantatge il·legal que portava la candidatura chavista, a Maduro només li va quedar aferrar-se als militars per atacar als seus opositors, ja que la compra de vots i la seva campanya tot just va funcionar en unes eleccions marcades per una abstenció històrica.





Aquesta elecció va ser convocada per una Assemblea Constituent creada per Maduro per substituir el Parlament i governar amb poders suprems "originaris i plenipotenciaris". Després que l'oposició arribés al legislatiu al desembre de 2015, Maduro va decidir anul·lar els seus poders gradualment fent ús de la seva potestat en la Cort Suprema i la Constituent.









L'Exèrcit, el baluard de Maduro

En definitiva, Maduro es va servir l'Exèrcit en l'administratiu per anul·lar la seva oposició, ja que el Tribunal veneçolà està format també per militants i ex diputats de l'oficialista Partit Socialista Unit de Veneçuela, i també l'utilitza per protegir-se a ell mateix i intentar fer callar la revolució als carrers, amb el rebuig d'un 80% de la població contra el seu mandat, davant la pitjor crisi socioeconòmica que està vivint el país en 150, des de la Guerra Federal.





Cada dia moren indiscriminadament nens i adults per l'escassetat de medicines, fam, un criminalitat a l'alça, el col·lapse dels serveis bàsics i el conseqüent intent (generalment fallit) de migració massiva.





Tot i això, Maduro compta amb el suport públic dels caps militars, tot i la fractura interna que està vivint l'executiu de l'autoproclamat successor de Chavez. Per aquest motiu, els generals i almiralls van voler aparèixer en suport a Maduro a la TV estatal, desarmats i d'etiqueta, en contraposició només 24 hores més tard de la proclama de Joan Guaidó com a "president interí" i el suport a Guaidó de les potències de la resta de Sudamerica, Amèrica del Nord i Europa.





Però, la realitat és que l'Exèrcit ho controla tot en aquesta Veneçuela de Maduro. Controlen el petroli, el menjar i les medicines, els ports i aeroports, els jaciments de minerals preciosos, la meitat del sistema financer i la compra d'armes de països alineats al comunisme radical com Rússia, la Xina i l'Iran. Tot queda subjugat al seu imponent poder.





Aquest poder és el que els permet als militars doblegar la revolució pública a força de repressió brutal contra els dissidents a Maduro, aplicant càrrecs de traïció a la pàtria i terrorisme.





48 hores després del seu jurament, Guaidó va reclamar de manera pública el "cessament a la usurpació de la presidència per Maduro, un govern de transició i eleccions lliures". Els militars han estat el punt de persecució del seu discurs perquè l'opositor veneçolà té clar que ells són el suport intern de Maduro, i Rússia, Iran, Turquia i la Xina, l'exterior.





Fins aquell precís moment, cap militar havia intentat capturar a diputat. Segurament, ara mateix la situació és molt diferent.





Maduro retreu a Pedro Sánchez que s'hagi posat "en el darrere de Donald Trump"

A més, El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha retret al president del Govern, Pedro Sánchez, que s'hagi posat "en el darrere" del president dels Estats Units, Donald Trump, en anunciar la seva intenció de reconèixer a Juan Guaidó com a president de Veneçuela en cas que no es convoquin eleccions en el termini de vuit dies.





Maduro s'ha referit a la "posició nefasta del president Pedro Sánchez posant-se a la cua, en el darrere de Donald Trump. Ell, que és un president no electe", ha afirmat Madur durant un acte en San Bernandino, Caracas.





Immediatament ha reconegut a més la "mobilització espontània" en ciutats espanyoles. En concret ha citat una concentració a Saragossa i immediatament ha proclamat "Que viva Espanya!" abans de corejar la cançó popularitzada per Manolo Escobar.





A més Maduro ha reivindicat al poble "en mobilització permanent" contra el cop d'estat i s'ha referit a la manifestació chavista d'aquest dissabte en Sant Carles, capital de l'estat de *Cojedes. "El poble de Veneçuela està mobilitzat tots els dies per milers en totes les capitals, en tots els estats", ha postillat Madur, que ha recordat la intensa calor que no ha impedit la manifestació.





"Hem de lluitar perquè els invisibles, o sigui nosaltres, ens fem escoltar i ens vegin en el món", ha subratllat. "Aquesta jornada de Govern no la treu cap televisió mundial, cap periòdic, però qualsevol pallassada que facin els pallassos que s'autoproclamen govern interí li ho treuen a primera pàgina", ha agregat.





Igualment, s'ha referit a la "gran victòria" aconseguida aquest dissabte per Veneçuela pel "suport majoritari dels països en el Consell de Seguretat de l'ONU" en referència al debat sobre Venzuela convocat a petició dels Estats Units i en el qual Rússia i altres països han denunciat el cop d'estat de Juan Guaidó.