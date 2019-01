La ruptura de Podemos: fa més d'un any que Errejón planejava allunyar-se de Iglesias

Hi va haver qui va alertar sobre els moviments Errejón per desvincular-se del partit. Però el 'pablisme' ignorar les alarmes. "Això porta forjant des d'almenys un any. Alguns ho anàvem dient, però no ens van escoltar ", explica un sector de Podemos.





El cofundador de Podem estava planejant des de feia ja mesos aquest gir en la seva carrera política, al contrari del que ha dit Manuela Carmena, que havia estat una decisió recent. Un canvi de tornes en què Tania Sánchez, exparella de Pablo Iglesias i diputada del partit morat, ha estat la peça clau. "Sense ella, Íñigo no fa això ni de conya", asseguren des de Podemos.





La setmana tràgica de Podemos

Errejón va presentar la seva dimissió dels seus càrrecs al partit dilluns passat. És llavors, quan, després de mesos de subestimació de les aspiracions de Errejón, Pablo Iglesias va entendre que aquest gir argumental anava de debò. Un canvi d'horitzó que Iñigo Ejerrón ja portava planejant des de finals de 2016, quan Iglesias va apartar a Tania Sánchez per donar suport a la proposta errejonista, després d'haver acabat la seva relació sentimental, rebutjant la unió de les llistes amb Esquerra Unida.





"Tania està en l'all des del principi. El gran error d'Iglesias va ser fer un forat a Tania, que s'ha anat eixamplant ", expliquen des del partit. Tania Sánchez va pilotar la ruptura d'IU el 2015 i va facilitar el naixement de Podemos. És una dirigent navegada i experta, "gran treballadora", i molt hàbil a nivell organitzatiu, que fa i desfà quan creu convenient.





Al febrer de 2017, després de la derrota de Vistalegre II, Errejón comença a patir la purga pablista. Va perdent rellevància i poder, refugiant-se en la candidatura a la Comunitat de Madrid de maig de 2019 i apropant-se a Manuela Carmena. Mentrestant, Tania Sánchez continua recollint suports en el partit, tant a Madrid com a la resta del país. Alguns dirigents adverteixen a Iglesias. Entre ells hi havia els fidels Ramón Espinar.





Un mes després, esclata la polèmica del xalet que Iglesias i Irene Montero, la seva companya sentimental i portaveu del partit al Congrés, han adquirit per 600.000 euros als afores de Madrid. I tot i que Iglesias aconsegueix defensar-se, el front dels crítics s'amplia i s'uneix als que sempre van estar en contra del pacte amb Esquerra Unida.





La idea d'Ejerrón és aglutinar l'esquerra alternativa al PSOE, asseguren. Sobretot després de la frenada d'Podem en les últimes eleccions andaluses. Tot i que els socialistes no es mostren preocupats: "És l'única manera que tenia Errejón per fer el que volia, però no és conscient de la campanya bruta que li van a fer. Van a dividir molt el vot de l'esquerra, però això ens beneficia a nosaltres ", comenten des del PSOE.





A més, "Errejón en el discurs sobre Espanya, la bandera i Catalunya, no ha estat d'acord amb Iglesias", comenten a la formació estatge. Per això, ara intenta fer del patriotisme seva bandera, alhora que a Andalusia la dirigent Carme Lizárraga renuncia a ser portaveu en considerar Units Podemos "d'extrema esquerra".









Una escissió de Podemos Andalusia presentarà candidatures juntament amb l'ex socialista Pérez Tapias

Ara, després de 25 anys al Partit Socialista, emprèn una nova política amb els crítics de Podemos a Andalusia, que aspiren unir a tota l'esquerra de la regió de cara a les municipals del pròxim 26 de maig.





Podemos es trenca a tot Espanya, però la primera gran crisi del partit morat es va produir a Andalusia. Els crítics amb la podemita Teresa Rodríguez, a més de portar-lo a judici per presumptes irregularitats en l'Assemblea Ciutadana, van començar a muntar una nova plataforma política independent. Ara, han rebut el suport d'un exsocialista il·lustre.





Els integrants d'aquesta plataforma eren, en la seva gran majoria, regidors de Podemos descontents amb la gestió de Teresa Rodríguez. També comptaven amb el suport d'integrants d'Actua, el partit impulsat per Baltasar Garzón i Gaspar Llamazares, i mantenien contactes amb Juan Torres, ex assessor econòmic de Podemos, i amb l'exsocialista José Antonio Pérez Tapias.





Entre alguns membres de Podemos de tot Espanya sorgeix un dubte: que la reacció en aquests anys contra Errejón hagi estat massa dura. I sorprenentment va sumant adeptes. Per exemple el d'Espinar, fidel a Iglesias, però a qui el líder no brinda mai l'oportunitat de ser candidat a Madrid. Una decepció a la qual contesta amb la dimissió de divendres passat. El lideratge d'Iglesias va perdent força.