Gairebé 1.800 participants a la cursa per l'esclerosi múltiple a Barcelona

Al voltant de 1.800 persones han participat aquest diumenge en la carrera solidària 'Mou-te per l'Esclerosi Múltiple' a Barcelona organitzada per la Fundació Esclerosi Múltiple.





En un comunicat aquest diumenge, la fundació ha informat que prop de 8.000 persones s'han reunit al Circuit de Barcelona-Catalunya per participar en les diferents curses i activitats de la jornada que lluiten contra aquesta malaltia, que afecta 7.500 persones a Catalunya .









En la seva dinovena edició, la cursa destinarà els fons recaptats al servei d'atenció domiciliària de la Fundació, un projecte clau per atendre les persones que pateixen aquesta patologia, ia les que no els és possible assistir als serveis de rehabilitació.





La directora executiva de la Fundació Esclerosi Múltiple, Rosa Masriera, ha explicat que "des de l'any 1995 la Fundació ofereix un servei d'atenció domiciliària bàsic per millorar les condicions de les persones afectades per la malaltia i també dels seus cuidadors i familiars", que té com a objectiu millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i donar suport personal i familiar domiciliari.





La jornada ha començat a les 9 hores amb la cursa de bicicletes de 20 quilòmetres i la popular de 5 quilòmetres, seguida de la cursa de patins de 10 quilòmetres, la cursa de bicicletes infantil, la milla infantil i d'adults en patins, i dos carreres atlètiques.









A continuació, i com a novetat aquest any, ha tingut lloc la cursa elèctrica, en què els participants han pogut escollir entre la bicicleta o el patinet elèctric per completar els 5 quilòmetres de recorregut pel circuit.





La iniciativa ha acabat amb la Milla Fundació Esclerosi Múltiple, la cursa "més emotiva" en què han participat persones amb Esclerosi Múltiple caminant o corrent els 1.609 metres.