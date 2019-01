A judici una trama dedicada a assalts especialitzats en habitatges de Barcelona

La Secció Cinquena de l a Audiència de Barcelona jutjarà dimecres a 18 membres d'un entramat criminal que presumptament es dedicava a assaltar habitatges de l'àrea metropolitana de Barcelona mitjançant contravigilàncies i tècniques especialitzades com les 'claus falses' i drones.





Els 18 acusats, majoritàriament d'origen georgià, tot i que també hi ha un bielorús, un armeni i un letó, estan acusats de pertinença a grup criminal, diversos delictes de robatori amb força a casa habitada i violació de domicili, i la Fiscalia demana per a ells penes de presó de fins a més de 70 anys.









En l'escrit d'acusació del Servei especialitzat antidroga i contra la delinqüència organitzada de la Fiscalia de Barcelona, s'explica que la banda de lladres, van actuar a la capital catalana i la seva àrea metropolitana entre octubre de 2016 i febrer de 2017 "disposats a obtenir un elevat profit econòmic ".





La Fiscalia, en un escrit de 155 pàgines, ressenya un total de 36 assalts a habitatges on els acusats van saquejar principalment diners en efectiu, joies, rellotges i aparells electrònics, usant tècniques de joiers professionals per detectar les peces d'or com les pedres de toc i líquids específics.





TÈCNIQUES "DEPURADES"

Segons el Ministeri Públic, els assaltants actuaven amb 'bateries' de tres o més integrants, i es valien de tècniques "cada vegada més depurades" per als robatoris, coneixent tot tipus de panys existents al mercat, i usant sistemes per desactivar sistemes de alarma per control remot i també drones.





Abans de cada cop feien vigilàncies i prospeccions per seleccionar "de manera minuciosa" als seus objectius, i marcaven els habitatges susceptibles de robatori amb tires de plàstic transparents per saber si els seus habitants estaven absents.





En moltes ocasions acudien a transport públic fins al lloc del robatori, de forma separada per no aixecar sospites, i havent deixat les eines per forçar les portes amagades en zones enjardinades properes, per no ser sorpresos per la policia amb elles.





Els acusats actuaven "amb un conscienciós repartiment de rols i papers": havia els experts en seleccionar objectius, els artesans que elaboraven les claus falses o rossinyols, i el grup operatiu que cometia el robatori.





Durant els seus vigilàncies i en els seus cops adoptaven importants mesures de seguretat i estaven en contacte telefònic constant, i usaven fins a quatre tècniques diferents per rebentar les portes: el mètode de la radiografia, el 'bec de lloro', el 'bumping' i les ' claus falses ', la tècnica més especialitzada.