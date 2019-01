Joan Rosell, preparant la seva candidatura a la presidència del FC Barcelona

Joan Rosell Lastortras és un habitual del Camp Nou. El que fins al passat mes de desembre fora el cap dels empresaris d'Espanya com a màxim dirigent de la CEOE, està preparant-se per presentar la seva candidatura al Futbol Club Barcelona.





Rosell (Barcelona, 1957) ha mantingut reunions amb les forces vives de Catalunya per analitzar les probabilitats de victòria en les pròximes eleccions a la presidència del Barça.





Molts empresaris creuen que superar el conflicte necessita un pacte intern, Catalunya i no exigir la prèvia rendició del secessionisme. I en aquest imaginari col·lectiu, el futbol juga un paper important.





Rosell, que ara gestiona els seus negocis familiars, segueix analitzant els beneficis i els riscos de pugnar per un somni d'infància: ser part del seu propi club. El segueix tot, tant el futbol, com el bàsquet i l'handbol.





A més de soci, té nou abonaments a la tribuna baixa del Camp Nou. Seients amb els que cada quinze dies va a l'estadi acompanyat dels seus tres fills, amb els quals es reuneix en un lloc comú per anar en romeria al temple culer.









El que podria donar l'èxit a Rosell al Barça

La seva candidatura està sent impulsada pels sectors més neutrals del conflicte polític que es viu a Catalunya, assumpte clau a l'hora de captar vots i de tenir suports mediàtics donat l'intent dels partits independentistes d'usar al FC Barcelona per als seus objectius.





L'expresident de la CEOE està ben vist a Barcelona, des pels més fidels seguidors del nacionalisme català, com la gent d'ERC, com a Madrid, on es considera que la institució esportiva ha estat i s'ha deixat grapejar per les forces 'indepes '. L'actual president Josep Maria Bartomeu ha intentat mantenir una postura equidistant, intentant acontentar a tots i sense agradar a ningú.





Bartomeu, a alguna ocasió va deixar que la manifestació a favor de la independència passés pel mateix llotja del Camp Nou i amb alguna freqüència ha permès penjar pancartes gegants per la 'Llibertat' a les grades del Camp Nou en lloc preferent per a les càmeres. Però, en altres, s'ha negat en rotund a finançar el moviment independentista. L'actual president del FCB tenir fins i tot de fer front a una rebel·lió interna quan, el dia del referèndum il·legal que es va celebrar a Catalunya l'1 d'octubre de 2017, diversos directius del club van proposar no jugar el partit de Lliga contra la Unió Esportiva Las Palmas .





La trobada va acabar jugant-se a porta buida, sense públic, per exigència d'Andrés Iniesta, Sergio Busquets i Leonel Messi, malgrat l'oposició d'altres companys com Sergi Roberto i Gerard Piqué. Allò va suposar una crisi institucional sense precedents a la junta directiva, ja que dos dels directius més pròxims al separatisme -Carles Villarubí i Jordi Monés- van presentar la seva dimissió aquest mateix dia en desacord amb el club. El partit va acabar 3-0 i el Barça va poder mantenir la diferència de 7 punts que el portava al Reial Madrid al capdavant de la classificació. Hauria perdut 6 de no haver saltat al terreny de joc.





Rosell, a més de ser molt culer, és un home que entén bé a les dues parts i que podria fer de cola per millorar la imatge del club fora de Catalunya. En definitiva, un potencial president capaç de despolititzar la institució i evitar imatges polèmiques.





Els poders fàctics de Barcelona volen evitar un altre perfil radical tipus Joan Laporta, representat pel també candidat Víctor Font, copropietari d'ARA, un dels diaris més nacionalistes. A més, compta amb el suport de exfutbolistes com Xavi Hernández, que després de jugar 133 partits amb la selecció espanyola, s'ha declarat un confés independentista des de la seva oasi de Qatar.





El calendari oficial fixa les eleccions per a l'estiu de 2021. Però tant, Font com Rosell intueixen que Bartomeu podria avançar a aquest estiu si l'equip guanya una altra vegada la Lliga i aixeca la Champions. L'actual president no es pot tornar a presentar, però vol que la seva mà dreta, Jordi Cardoner, aprofiti el vent de cua de la que pot ser una temporada reeixida per prendre el seu relleu.





Rosell escenifica tot el contrari al radicalisme, per la seva capacitat per escoltar les parts, i pot ser un nexe d'unió i posar la pilota per davant dels desitjos d'una part de la societat catalana.





* Informació extreta d'El Confidencial