Junqueras, partidari de tombar els Pressupostos del PSOE

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, empresonat pel procés sobiranista, ha cridat aquest dilluns a preguntar al PSOE "a canvi de quina partida pressupostària estarien a favor que els empresonessin" en referència a si el seu partit ha de donar suport o no els pressupostos generals de l'Estat (PGE).





Ha admès que els socialistes defensen actituds diferents a les de PP i Cs, però també "és veritat que el PSOE no ha volgut dialogar sobre el dret a l'autodeterminació".





"És normal que hi hagi gent que es pregunti si el PSOE és igual o no que PP i Cs en el tema de l'autodeterminació. És evident que sí", ha sostingut Junqueras.









En preguntar per la petició de l'alcaldable del PDeCAT per Barcelona, Joaquim Forn, de configurar una llista unitària, el líder republicà ha apuntat que volen seguir els dictàmens d'una democràcia plural i una societat diversa i heterogènia i ha afegit: "Segur que hi haurà punts de trobada en les nostres lluites. Sempre des de punts de vista comuns".





Sobre el judici, ha advertit que els vols apartar de la representació pública i política, i reconeix que el cos li demana no respondre a l'acusació personal de Vox però "això forma part de l'estratègia judicial i ja es veurà".





"Vostès respondrien a una part de l'acusació que segueix els dictàmens d'un partit de l'extrema dreta?", Ha preguntat, destacant que en un jutjat alemany seria impossible que un advocat de l'extrema dreta acusés a un demòcrata.





Per a Junqueras, la justícia espanyola està recolzant "una campanya de l'extrema dreta" en argumentar que ell i la resta de presos tindrà poc temps per explicar-se i Vox podran fer-ho cada dia mentre duri el judici.





En relació a si respondrà en català durant el judici, ha explicat, en una entrevista a Rac1, que ho estan estudiant: "Hem de saber com es farà tècnicament i llavors ho decidirem".