Els casos de càncer augmenten un 12 per cent en quatre anys

Els casos de càncer diagnosticats a Espanya arriben a 277.234, un 12 per cent més que l'any 2015, quan es van diagnosticar 247.771, segons l'informe 'Les xifres del càncer a Espanya', realitzat per la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM) , amb dades de la Xarxa Espanyola de Registres de Càncer (REDECAN), Globocan 2018 i l'Institut Nacional d'Estadística (INE).









Aquest increment, en el qual es destaca el de càncer de pulmó en les dones, que se situa per primera vegada com el tercer en incidència, es deu a factors com l'augment poblacional, l'envelliment, l'exposició a factors de risc com el tabac , l'alcohol, l'obesitat i el sedentarisme, així com a la implantació de programes de detecció precoç que, si són adequats, condicionen un augment de nombre de casos però suposen una reducció de la mortalitat.





"Hem vist que en els últims quatre anys hi ha hagut un increment del 12 per cent en els casos de càncer i una de les dades més cridaners és que si veiem les dades de dones i homes, és gairebé un 18 per cent més en dones, i un 8 per cent més en homes, tot això a costa del càncer de pulmó com a conseqüència de l'hàbit tabàquic i l'envelliment", ha comentat la presidenta de SEOM, Ruth Vera.





A nivell general, els càncers més freqüents diagnosticats a Espanya el 2019 seran els de còlon i recte (44.937 nous casos), pròstata (34.394), mama (32.536), pulmó (29.503) i bufeta (24.819). A molta distància el segueixen els limfomes no Hodgkin i els tumors de cavitat oral i faringe, pàncrees i estómac.